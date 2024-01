Concesionaria de la Siglo XXI atenderá daños en parcelas

La empresa concesionaria de la Autopista Siglo XXI en Morelos atenderá los daños a las parcelas afectadas con la construcción de esta vía, dieron a conocer representantes del Movimiento Campesino Siglo XXI.

Lo anterior, en virtud de los acuerdos firmados el pasado 22 de diciembre de 2023, luego de la conciliación que se tuvo con la Secretaría de Gobernación, agregó Adalberto Maldonado Quiroz, vocero del movimiento.

Destacó que existen avances en la actualización de los avalúos y que serán con los precios de este 2024, lo cual se podría lograr hacia finales de este mes.

En tanto, se tienen tienen programadas varias aclaraciones, terminar el calendario de obras y fijar fecha para la próxima reunión con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indavi).

También esperan que se atiendan asuntos con el Gobierno del Estado de Morelos, ya que hay problemas con los ejidos de Amilcingo y Huazulco:

“No les han cumplido porque ellos son afectados por la misma autopista, pero no tienen contrato ni convenio de origen y se ha solicitado por escrito, desde hace varios meses, pero el Gobierno del Estado no ha cumplido con este punto y será a finales de mes que se tenga la reunión correspondiente", explicó.





Asimismo, lamentó que la empresa concesionaria solo disponga de una máquina para la reparación de tantos daños que aún tienen que reparar y se comprometieron que a partir del lunes harían lo correspondiente desde dos frentes, de forma que se pueda avanzar con los afectados del municipio de Tlaquiltenango.

Incluso se programó una reunión con los afectados de la autopista México-Tuxpan y antes de este viernes 5 de enero les darán cita para establecer la mesa de trabajo y revisar el rezago.

Eleuterio Vara Hernández, uno de los afectados por el paso de esta autopista del ejido de Tlaquiltenango, dijo que dieron el voto de confianza a la concesionaria y a la SICT, por lo que esperan que cumplan, ya que los daños y las necesidades son muchas en el campo tras el paso de esta vía.

“Quedaron divididas las parcelas y no hay forma de comunicarse de un extremo a otro; no hay para cuándo, esperemos que esta vez sí cumplan y en cuanto a la expropiación que estamos exigiendo queremos decirles que los terrenos siguen siendo nuestros, el usufructo es nuestro”.