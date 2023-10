Campesinos, sin acuerdos con la SICT para el pago de sus tierras

El Movimiento Campesino Siglo XXI levantó el plantón que mantenía desde hace casi una semana en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) sin acuerdos sobre las demandas de un pago justo por las tierras ocupadas para el paso de la autopista Siglo XXI, asimismo dieron a conocer que a partir del 20 de noviembre iniciarán una nueva lucha contra el despojo de sus predios.

El pasado 9 de octubre, contingentes de campesinos provenientes de Morelos, Puebla y Veracruz, afectados por los despojos organizados bajo el conducto de la SICT en beneficio de empresas de concesionarios de carreteras, se concentraron en la Ciudad de México y realizaron acciones de protesta.

Los campesinos instalaron un plantón en la entrada de la sede central de la SICT y realizaron manifestaciones sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo, Avenida Universidad, Insurgentes, entre otras vialidades, para exigir una mesa de trabajo para atender sus demandas del pago justo de sus tierras.

"Todo esto con la idea de encontrar una salida negociada, dialogada y con justicia a la controversia en torno al avalúo de nuestras tierras", manifestó Adalberto Maldonado Quiroz, integrante del Movimiento Campesino Siglo XXI.

Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca

Maldonado Quiroz precisó que en la ronda de negociaciones quedó claro que el Instituto Nacional de Adquisición y Avalúo de Bienes Nacionales (Indaabin) tiene la capacidad de realizar una reconsideración de los dictámenes de evaluación. También quedó claro que esta reconsideración debe ser a solicitud de la SICT, quien tiene la facultad de hacer dicha petición.

"La SICT barajó la posibilidad de modificar precios del ridículo de 18 pesos el metro cuadrado a un insultante 19 pesos. Pese a que de dientes para afuera la SICT derrama lágrimas de cocodrilo y palabras de comprensión a los campesinos por el precio indigno que se pretende asignar a la tierra, una vez que se confrontó a los funcionarios de Desarrollo Carretero para que éstos procedan a realizar tal petición de reconsideración, éstos manifestaron su rotunda negativa".

"Este es el punto muerto en el que se encuentran las mesas de negociación del gobierno federal con los campesinos afectados, por el cual nos retiramos para organizar las próximas acciones".

"Hemos pasado todo el sexenio buscando una salida, luchando por negociar de mejor manera las tierras tomadas por la SICT, pero no se puede persistir cuando no existe ninguna voluntad de la otra parte. La controversia escala a conflicto social pues no dejan los funcionarios ni un margen para negociar y están más interesados en tapar lucro propio y ajeno".

"Resueltos iniciamos una nueva etapa, la lucha por recuperar nuestras tierras. En su desaseo la SCT se olvida que existen ejidos y parcelas donde no hay actas de asamblea que amparen el paso de la carretera, que los convenios ya sobrepasaron el tiempo por el cual eran válidos".

"Además, como propietarios y dueños absolutos de la tierra sin que medie un convenio vigente, un acuerdo, un contrato; estamos en nuestro legítimo derecho de utilizar todas las vías legales y sociales para recoger nuestras parcelas hasta que se dignen a emitir el decreto expropiatorio".

"Cuando nuestro derecho no se respeta y las palabras ya no logran nada, se vuelve hora de que callen y sea la fuerza la que hable", expresó el vocero del movimiento al convocar a todos los campesinos del país afectados y pisoteados a iniciar simultáneamente una lucha contra el despojo el próximo 20 de noviembre en el aniversario de la Revolución Mexicana.

Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca









