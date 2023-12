Bloqueo en la Siglo XXI detiene pagos a grupo de ejidatarios

El bloqueo que mantiene un grupo de integrantes del Movimiento Campesino en la Autopista Siglo XXI, a la altura de Tlaquiltenango, afectó a ejidatarios de Jojutla, Higuerón y Tlatenchi, pues aseguran que debido al plantón les suspendieron pagos y recorridos para la reparación del daño por parte de la concesionaria.

La mañana de este miércoles 20 de diciembre, ejidatarios de Tlatenchi, Higuerón y Jojutla señalaron que el bloqueo que realiza otro grupo de ejidatarios les perjudicó en la entrega de los pagos acordados previamente y en el proceso de reparación de daño de las canaletas, caminos de zaca que no se han atendido por la construcción de la vía.

Te puede interesar: Negocios turísticos piden liberar la autopista Siglo XXI

La representante de los afectados de los ejidos de Jojutla, Patricia Aguirre Bahena, dio a conocer que ellos no han tenido que tomar la autopista, pues trabajan de la mano de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) para el pago de sus tierras con un 90 por ciento de avance.

Destacó que los pagos de las tierras afectadas varían, al dar a conocer que los precios dependen del kilometraje en el que se encuentren y si son tierras de riego o de temporal; el pago, dijo, va entre los 300 y 500 pesos, de acuerdo con el convenio que signaron en 2017.

Denunció que las acciones emprendidas por la otra parte de inconformes echa abajo incluso algunos pagos que se tenían contemplados, por lo que hizo un llamado a los ejidatarios a dialogar con las autoridades federales y la concesionaria; incluso ella se ofreció a acompañarlos.

Asimsmo, Sóstenes Cuéllar Aguilar, del ejido de El Higuerón, exhortó a las autoridades del gobierno federal a dialogar con los inconformes y cumplir con los convenios de pago y la reparación de daños que tienen sus tierras.

Del ejido de Tlatenchi, Sandra Mejía Alvarado, dio a conocer que a los que no les han pagado son porque tienen problemas con el cambio de sus certificados o de sucesión y no piden más ni menos que lo que marcan los avalúos del INDAVI.

Plantón será permanente

Ejidatarios que mantienen el plantón en la autopista Siglo XXI, a la altura de Tlaquiltenango, señalaron que el plantón permanecerá el tiempo que sea necesario a fin de que el gobierno resuelva sus demandas.

La tarde de este miércoles Álvaro Ulloa Pérez, defensor de la parcela 704 de ejido de Tlaquiltenango y de la comisión de vocería del Movimiento Campesino Siglo XXI, acompañado de una comisión de representantes de los ejidos de

Tlaquiltenango

Tlaltizapán

San Rafael

Moyotepec

El Salitre

Huitzililla

Jonacatepec

Atotonilco

Amilcingo

Huatulco

Local Bloqueo en Autopista Siglo XXI por campesinos de Tlaquiltenango

protestaron por el incumplimiento a los acuerdos para el pago justo de sus tierras.

“No lo hacemos por gusto ni por ganas, ni porque no tengamos mejores cosas que hacer, lo hacemos porque tenemos la razón; estamos protestando sobre nuestras tierras, no nos fuimos a la caseta, estamos sobre las parcelas que nos pertenecen”, señaló Álvaro Ulloa.

Asimismo, denunciaron una serie de irregularidades que han enfrentado. “Queremos mostrar un contrato falso, porque se falsificaron la firma y lo reconocieron en una minuta de trabajo y de esto hay varios casos que se hicieron para avanzar a fuerzas con esta obra. En el movimiento del 2018 para actualizar los avalúos, pagaban 187.85 y hoy en día quieren pagar 70 o 80 pesos por metro cuadrado, descontando el primer pago, lo que representa que saldrían debiendo por lo menos 100 pesos por metro cuadrado”, acusaron.

Denunciaron que con la concesionaria ya dieron más de 10 recorridos; “se compromete a hacer reparaciones y pagar afectaciones, hacer los desazolves en las laterales y pagar el derecho de vía y no lo ha hecho, le dimos un mes más y ya se nos colmó la paciencia y ahora estamos acá y ahora vuelven a pedir el voto de confianza y ya no podemos; exigimos que den una muestra concreta de su compromiso, cumplir sus obligaciones, ya que ni siquiera teníamos que estar negociando el decreto expropiatorio, esa es su chamba, ese es su trabajo, lo tienen que hacer y dicen que lo van a hacer el viernes”.

A este movimiento se sumaron los afectados del paso de la carretera “México-Tuxpan” de los ejidos de Puebla y Veracruz, que también demandan el pago de la ocupación de sus tierras, “y llevamos también 18 años y no hemos visto nada claro por eso estamos aquí por ese motivo y aquí estamos con los compañeros en un solo bloque en espera de una solución esta semana”.