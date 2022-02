Comerciantes temen perder el medio para ganarse la vida

“Este es mi único patrimonio y si me corren de aquí de que vamos a vivir” manifestó la señora Rosenda Zúñiga Muñoz, que tienen más de 60 años vendiendo comidas y antojitos mexicanos junto al Zócalo y sin previo aviso les advierten que hay personas que las quieren quitar, pero las utoridades municipales no les han dicho nada, sin embargo ya retiraron a los ambulantes.

Uno de los lugares con mayor tradición en la venta de comidas, sin duda son los puestos de gordas, quesadillas entre otros antojitos de la comida tradicional como los fines desemana la tradicional pancita son los cuatro puestos que colinda con el Zócalo, entre ellos el de la octogenaria Rosenda Zúñiga Muñoz que.está cerca del de su hermana Marina, y en los extremos está el de Meche y Lucy a quienes en el periodo de Arturo Zúñiga Hernández (97-2000), les construyeron los locales para mejorar la imagen de la zona y retirar las casillas de lámina que tenían.

Entrevistada en su local, la señora Rosenda, reconoce que hasta ahorita las autoridades no han tenido ningún acercamiento con ellas, aunque reconocen que son fuertes los comentarios de que las quieren desalojar, como este fin de semana lo hicieron con los comerciantes ambulantes. Luego de advertir que las ventas están muy bajas, incluso en esta semana que se hicieron las pruebas rápidas contra el Covid-19, no hubo ventas, las pocas fueron de comida para llevar.

Con más de 60 años vendiendo en el corazón de Tlaltizapán, la señora Rosenda Zúñiga, refiere que los días deventas por visitantes y turistas son los sábados, domingos y el lunes del tianguis, el resto de la semana se vende muy poco, pero les gusta poner mesas alrededor, ya que la gente siempre busca un lugar para sentarse o tomarse un refresco, por lo que ya retiraron las dos mesas que tenían del lado del zócalo.

“No le hacemos nada nadie, solo vendemos comida” dijo al advertir que hasta el momento a ellas no las han mandado a traer la autoridad municipal, a ninguna de las cuatro fondas que vendemos comida, lo que creemos que posiblemente quieran reducir los espacios que se ocupan, pero no les han dicho nada.

“Nunca nos habían tratado como ahora, a mí no me han dicho nada, sin embargo su sobrina quiso ira pagar el refrendo y no le quisieron cobrar, le dijeron que tenían que esperara ver como se arreglan, y eso quiere decir que van a ver cambios y solo siembran incertidumbre.

Lo cierto que el mercado municipal, tiene muchos locales vacíos, locales cerrados, por lo que consideró que debería remodelarse toda es arquitectura que no ha funcionado, y deberían reubicar a los comerciantes ambulantes que venden rabanitos, nopales entre otras cosas básicas que no tiene ese mercado.

María Isabel Salgado, hija de la señora Marina, reconoció que a los comerciantes ambulantes les avisaron que se van a liberar las banquetas: “obvio que con ello van a quitar a todos los ambulantes que tenía alrededor y son las medidas que están tomando” dijo al reconocer que desde el miércoles se les empezaron a avisar, y este fin de semana ya no les permitieron ponerse y lo que pedimos es que los reubiquen y no sabemos hasta donde tenga las intenciones el gobierno de reubicarlos.

Refiere que su mama tiene más de 42 años con este local; “Y con este lugar estamos a partir del gobierno de Arturo Zúñiga, que fue una persona que tomó en cuenta a mi mamá y a mis tías, cambió las casillas de lámina por locales, por que busco mejorar la imagen del Zócalo, y reconoció que los ambulantes molestos están exigiendo que también a ellas las reubiquen, pero ellas ya son comercio establecido.

“El llamado es que se ponga las manos en el corazón y en mi caso y en mi persona me preocupa no se deje trabajar a los ambulantes, es preocupante esa situación, porque al final del día, todos venimos a trabajar para el sustento de nuestras familias, en mi caso tengo cuatro muchachas que me ayudan tres con familia, una soltera pero ve por sus hermanos y no es justo que les arrebaten su forma de ganarse la vida.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter