Comerciantes demandan reubicación digna en Tlaltizapán

Fueron desalojados 35 comerciantes ambulantes del primer cuadro de la cabecera municipal de Tlaltizapán, y este fin de semana exigieron a las autoridades municipales una reubicación, para que puedan seguir ejerciendo la actividad que representa el sostén de sus familias, luego de advertir que pagaban 20 pesos diarios de piso. Este domingo las autoridades cedieron a reubicarlos en la calle Independencia.

Los comerciantes rechazaron que haya sido de común acuerdo el desalojo de los lugares que ocuparon por más 20 años, 10, 7 y 5 años, destacando que con el uso de lafuerza pública ya no les permitieron ponerse, y este fin de semana protestaron hasta lograr que provisionalmente les permitan instalarse sobre la calle Independencia.

Jorge Hernández, comerciante ambulante a nombre de los 35 comerciantes que fueron desalojados, advirtió que esta disposición de es la nueva administración municipal y reprochan que en campaña el actual presidente municipal prometió apoyar al comercio: “ahorita su administración no nos está dejando sin trabajar, nos están moviendo, con el uso de la fuerza pública, de la policía”.

Desde las 6 de la mañana del viernes, sábado y domingo se plantaron los elementos de la policía preventiva en torno al zócalo, para impedir que se pongan: “como si ser ambulantes fuera ser delincuentes, nosotros solo estamos peleando el derecho de trabajar y si les afecta que estemos ahí o que los compañeros trabajen ahí, se les hace la invitación a que nos reubiquen en un lugar digno”.

Dijeron al rechazar que el mercado sea un lugar adecuado, quienes han acudido al mercado, saben queno es un lugar de acceso para personas con discapacidad o adultos mayores, tiene muchas escaleras para el acceso, es muy oscuro, se lo han adueñado unos cuantos y simplemente no es funcional, la gente no sube a ese mercado, en un extremo hay un callejón que el piso lleva tiempo reventado y la gente se tropieza.

Aunque se diga que se le van hacer mejoras, no puede ser un lugar funcional, dada las condiciones de los espacios, y accesos, “no está en buen lugar, no está funcionando como tal, y prueba de eso es que hay muchos locales que están cerrados, son locales que se los han adueñado unos cuantos, y los que venden en el mercado se quejan de que no tienen ventas.

Los mismos vecinos, como María Cervantes reconocen que prefieren comprar en esta parte baja, ya que los accesos al mercado no son apropiados hay que andar subiendo y bajando escaleras y la gente prefiere mejor irse a Jojutla o Zacatepec, y la gente adulta mayor prefiere comprar con los ambulantes.

Por eso los ambulantes piden que se una reubicación en beneficio de todos, no solo de los comerciantes, de la población, de los ciudadanos que no pueden subir y bajar escaleras, que piensen en lo que económicamente es factible para que la economía local fluya y piensen en las fuentes de empleo que se pueden generar.

Finalmente este finde semana les permitieron poner sus puestos en forma provisional en la calle Independencia: “estuvimos 2 horas gritando, discutiendo y les permitieron seguir trabajando, pero no sabemos qué va a pasar mañana, por eso demandan una solución.





