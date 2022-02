Van contra la explotación laboral de infantes en Jojutla

El DIF de Jojutla puso en marcha acciones contra la explotación laboral infantil, que se ha detectado en la ciudad de Jojutla, donde reconoce que se concentran ya que es la zona comercial de la región sur del estado, dio a conocer Geovanny Romero director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Entrevistado en torno a las acciones que ésta tomando el DIF municipal, para atender el problema de niños vendiendo dulces o chicles en la calle, el funcionario, expuso que desde el inicio de este trienio que es el segundo periodo del alcalde Juan Ángel Flores Bustamante, se dio a conocer que la prioridad será la atención a la primer infancia, no se trata de nada más crear o diseñar programas que vayan hacia a este grupo de 0 a 5 años sino de revisar en las calles a esos niños que andan vendiendo, que andan solos.

Se trata de detectar ciertas cosas que se están dando y nos hemos dado a la tarea de revisar en los mercados, revisar en los topes y preguntar y dialogar con los niños, su madre o su padre o quien los lleva: “regularmente trato de identificarme, identifica al niño o niña, y verificar su son los papás o no son los papás” para conocer la situación que atraviesan y como se les puede ayudar o canalizar.

Reveló que incluso encontró a una mujer que prestaba su bebe de un mes, para que pidiera dinero y vendiera dulces, es de la colonia que esta por la Otilio Montaño y El Mirador en el municipio de Tlaltizapán, y el tema ya se expuso directamente con el Procurador de Protección a la Infancia, y al DIF y a la presidenta del DIF Estatal, para que se revise el tema, dijo al considerar que si se turna al municipio de Tlaltizapán, lo pueden hacer es lo mismo que hace el DIF de Jojutla, darles despensa, leche, pañales, sin embrago es importante que se investigue y se dé la mejor solución.

Reconoce que varias personas llegan a Jojutla que es la ciudad donde se concentra mayor actividad comercial, como en Cuernavaca que es la capital del estado, donde se concentra mayor número de comerciantes ambulantes y de personas que ven la oportunidad de tener ingresos, no se quedan en sus pueblos o municipios porque no hay el mismo movimiento económico, no hay trabajo y los que piden, no ganan lo mismo.

Refirió el caso de un hombre que se ponía a la altura del Soriana, con sus hijos y él dijo que buscaba trabajo y se pidió por las redes sociales que esta persona buscaba trabajo y al parecer ya consiguió, pero no todos buscan trabajo, otros ya tienen su modo de ganarse la vida, y se portan incluso agresivos y es cuando entendemos que hay algo más.

Y si bien el Director del DIF dijo en entrevista que son como 10 casos que se atienden de este tipo, de los cuales tienen aún cinco pendientes que busca también atender, se les hace la observación a la madre que no hay problema que ellas vendan, pero que no lo hagan los niños.

El protocolo es de tres pasos, hacer la Observación e invitarlos a que no usen a los niños. La segunda es una observación más enfocada y se les invita al DIF a ver cuál es el problema y la tercera será iniciar un proceso legal una demanda, nadie ha llegado a este grado, pero se podrá iniciar el proceso contra los papas, ya que el DIF estatal y nacional el interés superior es velar por el menor, y evitar la explotación laboral infantil.

Reconoce que a los niños se les debe inculcar el trabajo en el hogar, pero no a los niños de 0 a 5 años que es cuando deben disfrutar su niñez e infancia, pero no vamos a permitir la explotación infantil, sin violentar los derechos de las personas, pero si erradicar la explotación laboral infantil ya que se estará velando por los intereses de la primer infancia.





