En Jojutla rinden homenaje póstumo a Miguel Ángel Ibarra

Este fin de semana despidieron a Miguel Ángel Ibarra Robles, Director de la preparatoria 4 de Jojutla quien falleció por complicaciones víctima de Covid-19, a los 56 años de edad, la carroza del cortejo fúnebre paso a la institución donde se dieron cita autoridades municipales, sus compañeros, amigos y familiares para rendirle homenaje.

El director y catedrático universitario falleció cerca de la media noche del viernes, pero trascendió en las primeras horas del pasado sábado 29 de enero, víctima de Covid-19, en el hospital Centenario de la Revolución del ISSSTE ubicado en el municipio Emiliano Zapata. El 10 de enero, informó en su cuenta de la red social, Facebook que se había contagiado; “Familia, Amigos y Compañeros: En un enorme sentido de responsabilidad con ustedes les informo que hoy me hice la Prueba de Sars CoV-2 (Covid-19) y el resultado fue positivo, para que tomen sus precauciones.

Les pido una disculpa si esto les genera inconvenientes, aunque he sido cuidadoso en portar siempre cubrebocas, lavado y desinfectado de manos, sana distancia. Me he aislado y sigo las indicaciones médicas. Que Dios los bendiga y cuide mucho, un abrazo fraterno.”

Si bien era un hombre robusto, era muy reconocido y apreciado en la región, le toco estar al frente de la preparatoria 04 de la UAEM en Jojutla, le tocó la crisis del sismo del 19 de Septiembre del 2017, vio derrumbarse y reconstruir esta escuela y la ciudad de Jojutla, y los dos últimos años de la pandemia del Covid-19 y se preparaba para el regreso a las actividades del siguiente semestre.

El cortejo fúnebre llegó hasta la cancha techada de la preparatoria donde se le rindió un homenaje, sin que bajaran el ataúd de la carrosa, como parte de las medidas sanitarias.

En su reseña se dijo; Tenía un doctorado en matemáticas, estaba por concluir su segundo período al frente de la dirección de la preparatoria, ya que fue reelecto por el Consejo Universitario, “el doctor apoyaba y estaba siempre al pendiente de su personal, siempre ocupado y preocupado por su escuela Preparatoria. En el taller de Altruismo, tenemos algunas anécdotas bonitas con él”, comentó la profesora María Isabel Carbajal Reyes, quien también compartió que el doctor Ibarra Robles sucedió en el cargo a la maestra Patricia Bustos, misma que arribó cuando el cargo fue dejado por Juan Antonio Carbajal Aguilar.

En su currículum figura como profesor de tiempo completo, docente, asesor y tutor Presidente Interescolar de Matemáticas, Consejero Universitario y Consejero Técnico, Coordinador Académico y Secretario Seccional, fue docente de ciencias básicas en el Instituto Tecnológico de Zacatepec, facilitador de preparatoria en línea y evaluador, facilitador y certificador del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec.

La comunidad de la escuela preparatoria lo despidió con aplausos a su director Miguel Ángel Ibarra Robles, tras el homenaje en la institución, fue sepultado en panteón de Galeana, en el municipio de Zacatepec.

Ibarra Robles, tenía 56 años, falleció alrededor de las 23:00 horas del viernes en el hospital ISSSTE, en Zapata, de complicaciones por covid-19. Asumió la dirección del plantel en el año 2016, un año antes el devastador sismo de 2017, que afectó severamente la escuela. En su gestión se realizó la mayor parte de la reconstrucción, logrando incluso mejoras adicionales.

Su esposa Mirna Alejandra Zúñiga Neria, agradeció a todo el personal de la preparatoria su apoyo y respeto, y despidió a quien llamó su “su corazón”. Felicitó a todos y a ella misma, por haberlo conocido.

El presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores, destacó la labor de Ibarra Robles, para lograr la rehabilitación del plantel. “Aquí prácticamente eran ruinas y vean lo que tenemos ahora. Sólo con trabajo y esfuerzo se logró concretar”.

Ahí pidió un minuto de aplausos que los asistentes obsequiaron generosos entre sollozos por la dolorosa pérdida de una víctima más del Covid-19 en su cuarta etapa.





