Científicos aseguran que la normalidad en Morelos será hasta febrero

La nueva normalidad en Morelos y Cuernavaca podría prolongarse hasta febrero de 2021, como se había estimado desde el inicio de la pandemia, señalan investigadores, pues mientras no existan medicamentos y vacunas, el virus Covid-19 seguirá propagándose, sobre todo con la relajación de las medidas de prevención por parte de la población.

La doctora en Epidemilogía, Ana Isabel Burguette García, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), dijo que el regreso de las actividades en la capital no significa que la pandemia haya terminado, pues será un virus que continuará hasta en tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) determine que ha sido erradicado.

"Es importante que la población sepa que aún cuando algunos municipios como Cuernavaca han reiniciado sus actividades, no quiere decir que podemos relajar las medidas, estamos en semáforo rojo y debe quedar muy claro que la pandemia sigue y seguirá vigente por algunos años más, hasta la propia OMS declare su control total".

Hacer cálculos sobre la fecha en que Morelos habrá de entrar a un semáforo naranja o amarillo es complicado, aceptó, puesto que las últimas cifras han rebasado los 50 casos nuevos que se habían tenido semanas atrás.

"En un principio se plantearon tres escenarios, uno el más severo en el que el sistema estatal de Salud se saturara y hubiera un a crisis social en muy corto plazo, esto no ha sucedido, pero no significa que los escenarios sean positivos, pues la pandemia no ha terminado".

Al respecto, la presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos (ACMor), Brenda Valderrama Blanco, coincidió en que la población deberá aprender a convivir con el virus por lo menos dos años más, pues las cifras de los últimos días han rebasado los estimados que se habían planteado en días atrás.

"Las cifras que han dado a nivel estatal nos han dejado desconcertados, la calidad de la predicción tiene que ver con la calidad de los datos, y bueno todas las predicciones que se tenían quedaron sin validez por el repunte tan alto que se ha tenido desde el fin de semana, esperamos que mejoren su estrategia en la metodología para que esta sean confiable y poder hacer predicciones".

Explicó que si bien es cierto la colaboración directa con el Ayuntamiento de Cuernavaca ha concluido la Red de Investigadores integrada por más de 50 expertos se encuentra abierta para apoyar a otros localidades, así como ayudantes y delegados a quienes se han acercado.