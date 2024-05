Canacope Cuernavaca participa en la plataforma Por Amor a México

La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo (Canacope-Servytur) Cuernavaca, participa activamente en la plataforma virtual "Por Amor a México", proyecto nacional que tiene como objetivo fomentar la participación de los agremiados a su sector y a los candidatos de las próximas elecciones.

El programa "Por Amor a México" es impulsado por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco - Servytur México), con la idea principal de involucrar activamente a los ciudadanos en la vida política y garantizar un ejercicio democrático transparente y justo.

"Como cámara de comercio confederada en la Concanaco participamos en la plataforma Por Amor a México, que consta de tres etapas. La primera, es la de las propuestas, donde los candidatos a gubernatura, alcaldías municipales y diputados etcétera, tendrán la oportunidad de exponer sus propuestas, que de alguna forma incidan en el trabajo diario del comercio y de la prestación de los servicios y del turismo", expresó Humberto Bahena Rodríguez, presidente de la Canacope - Servytur Cuernavaca.

Y destacó, que como agremiados, extienden la invitación a los candidatos y candidatas estatales y municipales a firmar sus compromisos. Dicha firma concluye el día de la elección.

Es fundamental que cada ciudadano ejerza su derecho al voto y participe activamente en la construcción del futuro de México, la segunda etapa de este programa llamada "Yo voto por Amor a México", consiste en promover el voto activo entre los agremiados a las distintas cámaras.

"Desde la Canacope estaremos promoviendo que la gente salga a votar el día de las elecciones, y darle el tiempo a los trabajadores para que lo hagan, esto como parte de nuestra responsabilidad política y social, porque el enemigo a vencer no son los partidos políticos, es la abstinencia, y es que la gente queda decepcionada en ciertas ocasiones porque los políticos no cumplen".

Y finalmente, la tercera etapa llamada "Yo cumplo por Amor a México", es donde finalmente los agremiados evaluarán el desempeño de quienes ganen las elecciones, de acuerdo a sus compromisos y propuestas establecidas en la primera etapa.

"Quienes ganaron las elecciones junto con Canacope Cuernavaca, vamos a establecer tiempos para medir resultados, en la espera de que den cabal cumplimiento a lo que prometen. Y así, calificarlos de acuerdo a su desempeño. Y es que, los políticos, tienen esa forma de vivir, y si en otros años se reeligen o postulan a otro cargo, podremos decirle a los agremiados si cumplieron, o si no lo hicieron que ya no lo escuches y no pierdan tiempo con esa persona".

La aplicación móvil "Por Amor a México" está abierta a la ciudadanía en general, donde todos tendrán acceso a información detallada sobre los candidatos y las propuestas de las 257 cámaras afiliadas a la Confederación, presentes en 900 ciudades de la República Mexicana.