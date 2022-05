Bloquean carretera por conflicto político en Xoxocotla

Vecinos del municipio indígena de Xoxocotla encabezados por cinco regidores bloquearon la carretera Alpuyeca-Jojutla en exigencia de que las autoridades electorales definan quién es el presidente municipal legítimo de la comunidad.

Con cerca de un centenar de personas, en su mayoría trabajadores del Ayuntamiento presidido por el regidor Raúl Leal Montes, alrededor de las 10:30 de la mañana de este lunes 30 de mayo inició el cierre, hora y media después de la convocatoria, ya que estaban en espera de más personas que se sumaran a sus demandas.

Ahí, el regidor Juan Pedro Eduardo Villegas, dio a conocer que el bloqueo es para exigir una pronta solución para que se resuelva quién será el alcalde, ya que le han dado largas a la resolución, dijo al reconocer que hay muchos problemas que no se puede atender en medio de este conflicto, entre ellos, el del agua potable.

“No sabemos quién es el presidente”. Por un lado cinco regidores reconocen como alcalde a Raúl Leal Montes, aunque, esa asamblea fue invalidada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) al ordenar que tomara protesta el suplente Abraham Salazar Ángel.

En más sobre el bloqueo, Sarath Camparta, regidora del Ayuntamiento indígena de Xoxocotla, manifestó:

“Solamente exigimos a la Sala Regional que dé respuesta a lo acontecido en Xoxocotla. Que ya dé la resolución a favor o en contra, porque aquí en Xoxocotla se vive una situación de violencia muy fuerte”.

Y agregó; “Los que apoyamos al equipo de Raúl Leal Montes como presidente electo por asamblea, estamos sufriendo mucha violencia nos han matado ya a un presidente a un secretario y no queremos vivir con más violencia, por eso nos estamos manifestando, ya nos mataron a un presidente y aun secretario, por eso estamos exigiendo a las autoridades que nos respeten la gobernabilidad”.

Denunció que el señor Abraham Salazar Ángel no les ha pagado ya que pretende someterlos.

Y aseguró que solo están acompañando a la ciudadanía que está pidiendo que el Tribunal resuelva, ya sea en favor o en contra, para que se vea un avance, ya que son cinco regidores que no pueden avanzar, ya que no tienen presupuesto, no pueden hacer obras, y no les han liberado el apoyo de los fertilizantes.





