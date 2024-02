Banco del Bienestar de Tlaltizapán vuelve a dar servicio

El banco del Bienestar de Tlaltizapán volvió a dar servicio a los beneficiarios de programas sociales federales, pero el cajero automático sigue sin funcionar tras resultar dañado durante un intento de robo; con la reanudación de las operaciones en la sucursal los adultos mayores de la zona ya no tendrán que trasladarse a Tlaquiltenango o Zacatepec para cobrar su pensión del gobierno.

Este lunes reanudó sus operaciones la sucursal del Banco del Bienestar que se ubica en la cabecera municipal de Tlaltizapán, dando servicio en las dos ventanillas que tiene y resguardada por un elemento de seguridad.

Cerca de media docena de personas acudieron este lunes para cobrar la pensión del Bienestar, varias revelaron que prefieren hacer fila y esperar, aunque demoren en ser atendidos, a exponerse por ir a cobrar a otros bancos en otros municipios.

“Yo ya casi no salgo, me falla la vista y por la diabetes me mareo, y no había quien me llevará me esperé y hoy temprano una vecina me aviso que ya estaban trabajando”, comentó la señora Natalia Molina, vecina de este municipio.

Trabajadores del banco manifestaron que no están autorizados para dar declaraciones, pero indicaron que estarán dando servicio en el horario habitual, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde todos los días de la semana.

Beneficiarios de los programas del Bienestar lamentan las condiciones en las que se encuentra el cajero automático de la sucursal de Tlaltizapán tras ser vandalizado durante un intento de robo ocurrido hace más de 15 días.

El cajero automático no ha sido intervenido para su reparación y hasta la semana pasada los adultos mayores que están cobrando su pensión adelantada tuvieron que acudir a sucursales de Zacatepec y Tlaquiltenango.