Inseguridad afecta a bancos del Bienestar en el sur de Morelos

Los bancos del Bienestar de Tlaltizapán y Jojutla ya no dan servicio debido a recientes intentos de robo, por lo que la sucursal de Tlaquiltenango se satura de adultos mayores de la zona sur de Morelos que acuden a cobrar su pensión del gobierno federal.

Pobladores se han quejado por la falta de condiciones de seguridad en el banco de Bienestar del municipio de Tlaquiltenango, ubicado junto a la carretera Jojutla-Yautepec; advierten que no hay elementos policíacos más que un guardia de la sucursal, tampoco hay agentes de transito que apoyen con el tráfico de la vialidad para que las personas crucen con seguridad.

En una visita a la sucursal, El Sol de Cuernavaca pudo constatar que no hay presencia policíaca o elementos de tránsito. Otro problema es el prolongado tiempo de espera para cobrar la Pensión del Bienestar, dado que acuden a ese banco desde Jojutla y Tlatizapán, incluso algunos adultos mayores se han desmayado mientras hacían fila.

Eduardo González Romero, servidor de la nación que brinda servicio en el banco de Bienestar de Tlaquiltenango, reconoció que han tenido problemas con el sistema ya que el servicio de internet es intermitente; “les pedimos paciencia a las personas, porque en todo el país está pagando y aquí está fallando el sistema”.

También confirmó que se han registrado desmayos de adultos mayores mientras esperaban ser atendidos: "ya se mandó traer la ambulancia para estar dando servicio para este y los días que sean necesarios".

González Romero comentó que la aglomeración que hay en esa sucursal es porque están llegando adultos mayores de Tlaltizapán y Jojutla, donde no están en servicio los bancos de Bienestar: "en Tlaltizapán hace más de una semana que no hay servicio ya que se quisieron robar el cajero y tampoco hay servicio en Jojutla, donde quisieron abrir el banco y está fuera de servicio hasta que se logre reparar".

El servidor de la nación reconoció que no se está respetando el orden alfabético para atender porque la llegada de gente de otros municipios: “estamos muy saturados y les pedimos a las personas que no se vengan tan temprano, que no se arriesguen ya que el servicio empieza a las 8 de la mañana”.