Ayuntamiento propone pagar en abonos adeudo por recolección de basura

Con respecto al déficit de 38 millones de pesos que el Ayuntamiento ha heredado de la Promotora Ambiental S.A. de C.V. (PASA), consejera jurídica del Ayuntamiento de Cuernavaca, Nadia Luz María Lara Chávez, mencionó que se encuentra en un juicio ordinario civil, además de encontrarse en un juicio de amparo que promovió el mismo PASA.

Asimismo, PASA además de requerir el pago ha solicitado nuevamente la concesión del servicio de limpia en la ciudad de Cuernavaca; sin embargo, esta concesión todavía no podría ser aprobada, por lo que "a lo que corresponde a esta administración se ha cumplido con lo que está en las posibilidades", afirmó Nadia Luz Lara, además recordó que no se trata sólo de saldar una deuda sino también de que la parte afectada cumpla con sus obligaciones, es decir, quitar el embargo a las más de 60 unidades policiacas que tienen retenidas.

Además, se prevé que en días próximos haya noticias al respecto del juicio, por lo que existe un requerimiento a través de cabildo para solicitar que se cumpla de manera correcta.

Pese a que el Ayuntamiento está condenado al pago de intereses legales del nueve por ciento anual, por lo que la empresa recolectora de basura y deshechos no ha hecho nada al respecto, por lo que hasta ahora la deuda de 38 millones de pesos no va a presentar algún incremento; sin embargo, se ha propuesto un plan de pagos, ya que "no se puede hacer el pago total, pero si se está mostrando la intención de pagar", a propósito de esto se solicitó al Congreso del estado una ampliación presupuestal y pese a que existía un antecedente para demostrar que el pago debía de ser de carácter obligatorio, el Congreso no aprobó la propuesta por lo que se tendrá que incurrir a un plan alternativo, dicho plan consistirá en solicitar el beneficio del fondo para pagos de laudos y sentencias con el que cuentan todos los municipios del estado de Morelos.