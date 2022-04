Suben el predial a Cuauhtémoc Blanco

Ubicado en la zona oriente de Cuernavaca, a un costado de la autopista México-Cuernavaca, el fraccionamiento Tabachines es una de las zonas más exclusivas de Cuernavaca. Lo ocupan casas y residencias de entre tres y cinco recámaras con valores comerciales que llegan hasta los 54 millones de pesos.

En sus terrenos, diseñados para rodear a un famoso campo de golf, se yerguen viviendas de 300 a casi 2 mil metros cuadrados, algunas de ellas ocupadas por políticos morelenses como el actual gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y el presidente del Partido Encuentro Social y ex delegado de Programas del Bienestar, Hugo Eric Flores Cervantes. Pese a su alto valor comercial, la ubicación del fraccionamiento, adyacente al Ejido de Acapantzingo, les permitió por décadas pagar impuestos municipales a tasas de ejidatarios.

El origen del problema era conocido por todos, los valores catastrales del fraccionamiento fueron calculados cuando aún no era ocupado por completo y por lo menos una decena de administraciones municipales omitieron revisar las tarifas, con lo que casas con valores comerciales de varios millones de pesos pagaban de predial e impuestos municipales menos de mil pesos al año. Recién iniciado en enero pasado, el Ayuntamiento que preside José Luis Urióstegui Salgado, decidió actualizar los valores de catastro lo que, si bien no es un incremento de tasas impositivas, sí se traducirá en incremento de los montos de pago de las colonias que, como el fraccionamiento Tabachines, han incrementado notablemente los valores comerciales de los inmuebles y siguen considerados predios de menores precios.

Con esta medida, tanto el gobernador como otros políticos locales residentes del fraccionamiento tendrán que pagar más por las contribuciones a partir de este año. No es un aumento, pero al final acabarán pagando más, ha reconocido el Ayuntamiento.

José Luis Urióstegui Salgado, reconocía que Cuernavaca ha tenido un crecimiento de manera irregular sobre bienes ejidales o comunales que quedan fuera de la planeación urbana, por lo tanto, era urgente que la ciudad tuviera homogeneidad en la clasificación de los bienes, y en el control de los servicios públicos de cada región.

De allí que la Junta Local Catastral realizó una revisión administrativa de cómo está distribuida la ciudad, y elaboró el plan de Recatastración de Cuernavaca la incorporación de las zonas de crecimiento urbano que no estaban incluidas en algunas de estas regiones.

Incluso agregó que hizo la separación de zonas con un potencial económico más alto que tradicionalmente estaban ligadas a zonas de menor capacidad económica, y obliga a que aquellas personas que tengan un inmueble de valor más reducido sean equiparadas con quienes tienen inmuebles de mayor valor.

En su opinión esta recatastración se logrará no solo que Cuernavaca tenga un crecimiento ordenado y homogéneo, sino también que en cada una de las regiones catastrales se cuente, por lo menos, con una obra pública, ya que el Cabildo capitalino autorizó invertir el 40 por ciento de los recaudado del impuesto predial en cada una de ellas.

Para, Fernando Streber Montagne, director general del Impuesto Predial de Catastro, en Cuernavaca existe un rezago del 40 por ciento en el pago de Catastro; explicó que dicho rezago se debe a la gran cantidad de terrenos ejidarios y comunales que hay. Señaló que este rezago es muy variado, porque existe gente que desde hace 10 años no han pagado, sin embargo, dijo que la ley le permite pedir la cancelación de los años anteriores y sólo pagar los últimos cinco, de allí la urgencia de llevar a cabo la actualización de estas cartas catastrales.

Aunque la "actualización" de la tabla catastral es una realidad, tanto colonos como dirigentes empresariales recriminaron que la autoridad municipal no haya transparentado la información y consultado con ellos. Coincidieron que desconocen los alcances y el impacto que va a generar la nueva política municipal de que "pague más quien vive mejor", incluso no descartaron acciones legales.

El presidente del consejo Coordinador Empresarial, Antonio Sánchez Purón –que aclaró no vive en una zona residencial- lo que ha faltado aquí es información, conocen poco del tema porque algunos empresarios forman parte del comité que analizó este asunto, y no ha trascendido más.

“Lo único que se busca que el pago justo, que actualicemos los valores de la ciudad porque han estado muy olvidados, y será una manera de contribuir para nuestro municipio. Es muy complicado decir que se va actualizar porque significa modificar los precios, sobre todo cuando en este momento hay aumentos en cascada y no sería conveniente tener otro, tanto para el sector empresarial y de los ciudadanos tener algo así en este momento”.

El representante empresarial, confió que mediante la negociación se espera lograr algo, y en el último de los casos emprender acciones legales si se presenta un nuevo abuso por parte del municipio, aunque hay confianza que el gobierno de la capital atienda esta parte de concretar acuerdos.

Sánchez Purón, lamentó por un lado que el cabildo en lugar de consensuar con la gente estos nuevos valores, no haya socializado el asunto de la manera más amplia posible, especialmente cuando se trata de un tema de ajustes, y se esté pensando hace como muchas otras cosas, bajo el oscurantismo “o nos quieran dar un palo de ciego, porque hay acciones que podemos enfrentar pero no se trata de eso, sino de buscar una manera de construir juntos en lugar de estar pelando porque eso no nos lleva a nada bueno”.

Aunque se quiera decir que en esta actualización no hay un aumento, lo cierto es que se trata de pagar algo que en este momento en los bolsillos de la gente no hay, sin importar si es mayor o menos, “no es un aumento lo entiendo pero al final se trata de pagar un dinero que no se tiene, y debería ser una obligación del cabildo mientras si está buscando de que las cosas cambien tendría que mostrar sensibilidad de informar, y no es que los ciudadanos y la gente tengan que ir a buscarlos para que les informen de que se trata lo que avalaron”.

Para el regidor de Cuernavaca, Víctor Hugo Manzo Godínez, comentó que el objetivo es una actualización para ampliar la base gravable del predial y catastro en zonas que no pagan, “no se vaya a confundir esto con un incremento, no hay nada de eso, se pretende actualizar esos valores porque obviamente tiene el visto bueno del congreso”.

Se tomó esta decisión, comentó porque desde el 2017 no se habían actualizado estos valores, además la política de austeridad que comenzó con menos plantilla significa que el municipio también le apuesto al ahorro y quiere evitar que la población gaste de más.

-Pero si es un aumento los pobres van a pagar menos y los ricos más?.

“Te pongo un ejemplo, una de las regiones que se modificó es la que tenía Tabachines, que estaba junto con el ejido de Acapantzingo, tu no podías cobrar lo mismo a la gente de los ejidos, entonces eso se separó y ahora Tabachines y los Cizos es una región obviamente con otro nivel y Acapantzingo, es otra, no se puede medir con lo mismo, y obviamente no es lo mismo, y no hay incrementos, solo hay actualización de valores catastrales”.

El Sol de Cuernavaca buscó al concejo de representación de Tabachines, sin embargo, los integrantes del concejo negaron la entrevista.

Cabe agregar que en el periódico oficial Tierra y Libertad del 06 de abril del 2022, finalmente quedó publicada la Ley de Ingreso del ayuntamiento de Cuernavaca con los nuevos valores castrastrales que sin duda merecerán un mejor análisis si es perjuicio o no de los ciudadanos.