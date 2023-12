Ayuntamiento aplica las primeras multas por no separar basura

El Ayuntamiento de Cuernavaca aplicó las tres primeras multas por no separar correctamente la basura en el centro de la capital de Morelos.

Fue a partir del 15 de noviembre cuando el Ayuntamiento comenzó a realizar operativos más exhaustivos sobre esta nueva norma, donde tres establecimientos fueron sorprendidos al no realizar correctamente la separación de residuos.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos de Cuernavaca, Omar Israel Albavera Vázquez señaló que dichas sanciones se encuentran en ejecución.

"Vamos a continuar con estos operativos diarios, y esta es la forma donde la ciudadanía debe de entender que la basura tiene un destino en específico y que tiene un horario y que hay una separación, así será la forma en la que tendremos que trabajar... el alcalde José Luis Urióstegui no está con el objetivo de recaudar por recaudar, sino de que podamos trabajar ciudadanía y gobierno", explicó.

En cuanto a las multas, Albavera Vázquez informó que estas tienen un costo de entre los diez mil y 15 mil pesos, y enfatizó que las sanciones se aplicarán durante toda la administración del actual gobierno.

"Debemos de mantener nuestra ciudad limpia, porque aunque tenga 50 mil barrenderos, no me voy a dar abasto... las multas están de diez a 15 mil pesos, no tengo las cifras exactas, pero andan oscilando en esa cantidad", concluyó.





