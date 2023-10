Ayuda para Acapulco se diluye entre muchos centros de acopio

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, afirmó que la ayuda humanitaria para los damnificados por el huracán Otis en Acapulco se diluye ante la existencia de muchos centros de acopio, por lo que confía en la llegada de la ayuda, para los afectados por este fenómeno natural.

Explicó que debido a la instalación de diversos centros de acopio en la capital morelense, no se han recolectado la cantidad de los víveres esperados en las instalaciones del ayuntamiento y del DIF Municipal.

“Hemos recibido agua y alimentos enlatados, algo de ropa y algunas cobijas, realmente ha sido poco lo que ha llegado al DIF porque se abrieron muchos centros, en Cuernavaca debe de haber al menos 50 puntos y esto hace que no se note el volumen, pero en el traslado debemos de sumar esfuerzos para que en un sólo vehículo o camión llevemos lo más posible y no estemos gastando tanto en gasolina”, abundó el munícipe.

Refirió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será responsable de la seguridad de los vehículos responsables trasladar la ayuda humanitaria, y agregó que tuvo acercamientos con el titular de la 24va zona militar, el general Antonio Ramírez Escobedo, para brindar el vehículo que traslade los alimentos.

En cuanto a los reportes de rapiña registrados al trasladar los víveres a la costa, Urióstegui Salgado rechazó que los delincuentes aprovechen esta oportunidad para trasladarse hasta la capital morelense, pero agregó que tomarán medidas preventivas para evitar cualquier situación al respecto.

“Lamentablemente son circunstancias que muchas personas aprovechan para hacerse de cosas que normalmente no harían, no hay vigilancia y a pesar de que sus rostros queden plasmados en una fotografía en un periódico, no habrá investigaciones para sancionarlas; son ocasiones que aprovechan que no van a tener en otro momento y venir hasta acá a delinquir, tampoco es redituable”, añadió.

En cuanto a las personas que han llegado a la capital, buscando apoyo de familiares y amigos, refirió que se espera que durante las siguientes semanas el arribo de guerrerenses sea más grande.

“Sabemos de familiares de personas que viven aquí, que están viniendo a refugiarse, son muchas, seguramente vamos a tener alguna demanda de servicios públicos de agua adicional en algunos inmuebles, pero lo estamos previendo”, dijo el edil.

Por último, reiteró el llamado a la ciudadanía para apoyar a los damnificados con víveres, y agua embotellada, así como artículos de higiene personal, ropa, calzado y medicamento, esto para que los centros de ayuda puedan enviar el apoyo lo más pronto posible.