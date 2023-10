Obispo pide solidaridad con los damnificados de Acapulco

Monseñor Ramón Castro Castro, secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y obispo de Cuernavaca, solicitó a los feligreses su solidaridad con los damnificados de Acapulco, Guerrero, a consecuencia del huracán Otis, durante su sermón de este domingo.

"Al ver el dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos en Guerrero no vayamos a ser indiferentes, ¿qué podemos hacer además de orar?", cuestionó.

Informó que todas las capillas de la Diócesis de Cuernavaca funcionarán como centros de acopio para que la ciudadanía acuda para donar alimentos no perecederos, agua, artículos para bebés y productos de higiene personal.

Señaló que la ayuda enviada por los morelenses en especie para la gente de Acapulco será un gesto de amor incondicional por el prójimo, sentimiento y valor que hace falta profesar en estos tiempos, añadió monseñor.

Puntualizó que son miles de seres humanos los que sufren los estragos del huracán categoría 5 que tocó la costa de Guerrero, por lo tanto, agregó, se requiere de mucha ayuda para que tengan alimento e hidratación necesaria para sobrevivir.

"Son cuatro días ya, y no se ve un gran progreso en la ayuda que deben recibir; se habla de tantos obstáculos que se interponen, a mí no me consta, pero algo debe haber", abundó el secretario General de la CEM.

El obispo de Cuernavaca aseguró que la ayuda enviada desde Morelos llegará a las comunidades y familias necesitadas, lo cual será a través del apoyo de la organización Cáritas, grupo diocesano que atiende situaciones de emergencia y genera recursos para las personas necesitadas.

Castro insistió en que todos pueden ayudar a esta causa desde la oración hasta lo material, pero lo importante, reiteró, es no ser insensible y tenerle la mano a quienes hoy necesitan

"Está es una manera de manifestar nuestro amor, ojalá lo tengan en consideración, cada parroquia será un centro de acopio", acotó el obispo de Cuernavaca.

Por último, pidió a los fieles elevar sus oraciones para que termine pronto la necesidad de los acapulqueños, sobre todo para que salgan de la emergencia que los mantiene incomunicados, con hambre y sed.

Alimentos que acopia la Diócesis de Cuernavaca:

Arroz, frijol, lentejas, aceite vegetal, azúcar, pasta, harina, cereales, atún en lata y verduras; galletas, crema de cacahuate, café y avena.

Kit de higiene:

Pasta y cepillo dental, jabón de manos, shampoo, toallas femeninas, estropajo, jabón para trastes y ropa; limpiador multiusos, escobas y trapeadores.

Kit para bebés:

Leche de fórmula, purés y papillas, pañales y toallas para bebés.