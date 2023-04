Aún puedes registrarte al programa Pensión Universal en Morelos

Para los que cumplieron o cumplen 65 años de edad en marzo y abril, la convocatoria para incorporarse al programa Pensión Universal seguirá abierta esta última semana de abril, son cinco los requisitos indispensables para realizar el proceso.

Raúl Anaya Rojas, delegado federal de Programas del Bienestar, confirmó que esta última semana seguirán registrando a personas interesadas, quienes deberán acudir a cualquier Centro Integrador ubicado en los 36 municipios o a la delegación ubicada en carretera federal Cuernavaca-Tepoztlán.

El programa tiene en Morelos actualmente 180 mil beneficiarios.

Requisitos

Las personas que hayan cumplido 65 años del primero de marzo al 30 de abril podrán acudir a los módulos en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Los requisitos que deberán llevar son:

Copia y original de una identificación oficial vigente, puede ser credencial de elector o pasaporte.

Acta de Nacimiento.

CURP validada.

Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a 6 meses.

Un número de teléfono celular o de casa.

Si aún no ubicas el módulo que te corresponde puedes ingresar al portal de pensiones y programas para el bienestar.

Aquellos adultos mayores que requieran de una persona para que los auxilie, deberán presentar los mismo requisitos que ya se mencionaron.

“En caso de que la persona adulta mayor no pueda trasladarse por alguna enfermedad u otra causa que le impida salir de su domicilio, un familiar podrá iniciar su trámite y solicitar una visita domiciliaria para que se realice el registro a la pensión directamente en su hogar”, dijo Anaya Rojas.

¿Cuánto tiempo dura el trámite?

Este mismo mes entregarán un total de 60 mil nuevas tarjetas del Banco del Bienestar, ya sea porque se dieron de alta o por el “canje” de tarjeta del BBVA. Anaya Rojas, explicó que un Servidor de la Nación se lleva hasta 15 minutos con cada persona que se da de alta.

“La mayoría no puede tener la precisión en el CURP, mucha gente no tiene sus actas de nacimiento, o son muy viejitas, o sacaron una nueva y el Registro Civil de su entidad no sube a la plataforma y entonces sus datos no coinciden, como es número de Foja, o de Libro y ahí es cuando nos topamos con esta deficiencia”

Aunque se les apoya con las copias, se pide que lleven ya sus copias para evitar el retraso, recomendó.

Los 200 servidores, más los 250 de apoyo administrativo están desplegados en todo el estado.









