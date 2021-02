Asesoría fiscal y en trámites municipales brinda la Canacope

En pleno cumplimiento a la Ley de Cámaras, que en su artículo cuarto obliga a estos organismos a ayudar a todo emprendedor y comerciante que llegue a pedir apoyo y asesoría, tanto para instalar un negocio, como para regularizarlo, en la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño-CANACOPE- se les brinda todo el apoyo que necesitan para que logren su objetivo, destacó el secretario general y vocero de este organismo, José Salgado Patiño.

No podemos dejarlos solos, para que realicen y cumplan con todos sus trámites y requisitos fiscales, tanto para que se registren, como para que obtengan sus firmas electrónicas o se regularicen y obtengan sus contraseñas, agregó José Salgado, explicando que en la CANACOPE, se les apoya haciendo todo de manera electrónica para que no tengan que acudir personalmente a las dependencias, en estos días en que por la contingencia sanitaria se recomienda reducir la movilidad.

Agregó a este respecto Salgado Patiño que desafortunadamente, "no sabemos qué está pasando el Sistema de Administración Tributaria, porque constantemente cambian las contraseñas de algunos de nuestros agremiados, por lo que estos al darse cuenta de que no pueden acceder al sistema, vienen con nosotros y se les apoya volviendo a hacer sus trámites para que cumplan con sus obligaciones, y no tengan ningún problema.

Pero además de los trámites fiscales, por igual se les asesora y apoya con sus trámites municipales, para la obtención de licencias de funcionamiento, de refrendos, permisos ya que por fortuna por el prestigio de la CANACOPE, se tienen muy buenas relaciones con las autoridades municipales de las áreas de licencias y todas las que tienen que ver con el comercio establecido, para atender y resolver cualquier trámite o problema que pudieran tener los agremiados.

José Salgado destacó que se tiene una constante comunicación, vinculación y coordinación con las autoridades de los Ayuntamientos de Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata y Temixco, principalmente que es donde se localizan en su mayoría los más de 350 afiliados, para atender cualquier problema o trámite que requieran hacer los comerciantes ante estas instancias municipales.

Recalcó Salgado Patiño, en la CANACOPE se cumple fielmente con la Ley de Cámaras y no se deja solos a los afiliados, pero tampoco a cualquier comerciante o persona que llegue en busca de asesoría para abrir un negocio, pues se "sabemos que con su esfuerzo o inversión por pequeña que sea está contribuyendo a la recuperación económica de nuestro estado, porque ese esfuerzo nos beneficia a todos".