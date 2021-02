Demanda la Canacope créditos reales a comerciantes

Nosotros nos estamos rascando con nuestras propias uñas, porque el gobierno del estado no apoya al comercio en general, tristemente no hay nada, requerimos apoyos financieros, accesibles y reales, no queremos créditos a fondo perdido, pero si con tasas blandas, que no sea solo publicidad, sólo para atraer los reflectores", demandó el presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño, Humberto Bahena Rodríguez.

Insistió el presidente de este organismo camaral en que "quisiéramos que el gobierno del estado apoyara al comercio no solo a la Canacope, a todos en general, esperemos que ahora con la apertura de ciertos giros comerciales, haya una mayor circulación de dinero, una recuperación por el bien de todos, ojalá porque, la situación sin ser pesimistas está complicada".

Agregó que no queda otra que tratar de aprovechar en todo lo posible la apertura que se está dando, con el cambio del semáforo sanitario a naranja, para tratar en todo lo posible que se reactive el comercio, el turismo en el estado y que se reinicie la generación de empleos porque se han perdido muchos, luego de que algunos sectores como el turismo de Romance ha estimado esta pérdida en más de 104 fuentes de empleo.

Por ello se le cuestionó sobre si no hay vinculación, coordinación y trabajo conjunto con las autoridades estatales como la Secretaría de Desarrollo Económico y el Empleo cuya titular es Ana Cecilia Rodríguez González, reconoció que se han tenido algunos llamados, reuniones virtuales, se habla de proyectos como a las mujeres empresarias y créditos a la palabra de 20 mil pesos, por lo que nosotros ya mandamos la invitación a las mujeres afiliadas a la Canacope, eso ya está en proceso pero no es suficiente, resaltó Humberto Bahena.

Foto | Haidee Galicia

Explicó que entre sus agremiados hay muchos que deben rentas, liquidaciones a sus trabajadores, o deben importantes cantidades de dinero por cuestiones de alguna enfermedad, por ello lo que estamos viviendo los pequeños comerciantes no esta sencilla, esperemos que con la reactivación económica que se dé con el cambio de semáforo, se comience a generar economía.

Ante esta problemática hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que haya un apoyo real a todo el comercio, no solo al de la Canacope, pero puso en claro, "no queremos dinero reglado, queremos créditos accesibles, reales, que no sea para los reflectores, lo clásico, se da a conocer para hacerse publicidad, pero nada más; lo que queremos es que realmente no solo a la Canacope se le apoye sino a todos los micro, pequeños y medianos empresarios con créditos".

Insistió en que "No los queremos a fondo perdido, sino con tasas de interés accesibles y que sean abiertos en general a todos, no solo a unos agremiados a una agrupación política, que sea en general, abierta donde podamos participar todos pequeños medianos y grandes, que ya no haya oídos sordos, que se apoye al sector empresarial, porque todos contribuimos y si jalamos parejo todos, hombro con hombro podemos sacar adelante esto".