Anuncia el SNTE movilizaciones

Si la próxima semana las autoridades estatales no les resuelven los adeudos que se tienen con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tanto los maestros homologados como los jubilados podrían salir a las calles a bloquear accesos principales a la capital morelense, informó la secretaria General de la Sección 19, Gabriela Bañón Estrada.

Ambos grupos estarían saliendo a las calles; no me quiero adelantar a la estrategia que habremos de acordar para la siguiente semana, pero tanto homologados como jubilados podríamos realizar manifestaciones; no vamos a ceder, desde que iniciamos cuando tomamos protesta en 2015 comenzamos la lucha y faltan todavía algunos meses para que termine nuestra gestión y la vamos a terminar luchando.

Por una parte los más de 3 mil 800 maestros homologados de los Subsistemas de Educación Media Superior demandan la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que les fue retenida en el aguinaldo 2019; por otra esta pendiente el pago de la Prima de Antigüedad a más de 10 mil jubilados y pensionados del SNTE, comentó.

Esta semana darán una especie de "tregua" a las autoridades educativas puesto que existe un acuerdo de sostener una reunión con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo el próximo martes, pero de no haber solución volverán a marchar.

No habíamos visto disposición de las autoridades, no queremos que nos paguen hoy, queremos que reconozcan que el descuento no tenía por qué haberse hecho, y bueno ayer los maestros homologados se vieron en la necesidad de abordar al gobernador porque queremos decirle que le informaron de manera incorrecta. El Gobernador quedó de atendernos el viernes o martes y en respeto a su palabra esta semana cancelamos las movilizaciones.

Pacto por la Soberanía marchará mañana

Organizaciones del pacto por la soberanía alimentaria anunciaron la realización de una marcha en Cuernavaca el día de mañala, del Calvario al zócalo, informó Julio Ricardo Mayorga Ríos secretario general del sindicato de telefonistas. La exigencia de las organizaciones gremiales independientes será mejoras salariales en las revisiones contractuales de este año.

Se trata de la primera Jornada Nacional de Lucha por los Derechos Humanos de la Clase Trabajadora, con la cual comienzan el año. La marcha comenzará en la zona del Calvario y concluirá con un mitin en plaza de armas, con la participación de diferentes organizaciones, la UNT y otros sindicatos independientes.

El llamado será nacional para convocar a la mejora de las condiciones contractuales, si bien el aumento salarial fue muy bueno, no termina de llenar los bolsillos de la clase trabajadora y en este caso continuar luchando por una mejorar salarial para todos.