Alistan sentencia contra presunto feminicida de Andrea Morán

El 11 de agosto de 2023 será sentenciado César “N”, presunto feminicida de Andrea Morán. Familiares confían en que la sentencia será justa y el imputado no saldrá de prisión.

Andrea fue asesinada a balazos el pasado 26 de abril de 2022 cuando viajaba a bordo de un auto junto con su novio en Jiutepec, Morelos.

"Hoy Andrea puede estar más tranquila, la persona que ocasionó tanto daño está en donde se merece; no nos quita el dolor, no llenará el cuarto que hoy está vacío, no me regresarán a mi hermana mayor, pero sí nos da tranquilidad y nos hace creer en la justicia. Hoy cayó con fuerza el feminicida", dijo Tania Morán, hermana de Andrea.

Amigos y familiares recuerdan a Andrea como una mujer dulce, divertida y trabajadora a quien le gustaba mucho la escuela.

Una tragedia que les cambió la vida

El 26 de abril de 2022 Andrea salió de su domicilio ubicado en Jiutepec, Morelos, con su novio. En el transcurso del viaje ambos se percataron de la presencia de un sujeto sospechoso que vestía de negro.

Las cámaras de videovigilancia captaron cuando el novio de Andrea se bajó del vehículo y enfrentó al sujeto, y tras algunos segundos de intercambiar palabras se dispuso a subir al vehículo, fue entonces cuando el hombre de negro sacó un arma de fuego y disparó contra Andrea para posteriormente darse a la fuga.

El novio de Andrea condujo hasta el centro médico de Jiutepec, pero al llegar la víctima había perdido la vida.

Esa noche, al velorio llegó César "N", expareja de Andrea, quien se ofreció a pagar una misa en honor a la víctima.

César y Andrea se conocieron en el Colegio de Bachilleres; comenzaron una relación sentimental cuando iban en la universidad, pero ésta terminó en 2018 por celos y comportamientos agresivos que él tenía con Andrea. Posteriormente ella inició una relación con otra persona en 2022.

Días antes del ataque, Andrea era vigilada

La Fiscalía General del Estado (FGE) localizó un video donde días antes del asesinato de Andrea se aprecia a un hombre vestido de mujer, con falda y un pantalón de mezclilla debajo, peluca, guantes blancos y un sombrero, quien tocó la puerta del domicilio de la víctima, pero al no abrir se retiró del lugar.

Asimismo, otro video revela que el 22 de abril de 2022 César se ubicaba en la azotea de una casa abandonada, cerca del domicilio de Andrea, lo que hace presumir que fue él quien planeó el ataque.

Con estas pruebas el 27 de julio de 2022 la FGE ejecutó una orden de aprehensión en contra César “N”.

En el celular de César la FGE encontró audios en los que se hacía pasar por una vecina y un empleado de paquetería, de esta forma quería engañar a su víctima, pero no lo logró.

Luego de varios intentos por encontrarse con Andrea y entrar a su domicilio el 26 de abril, después del ataque, las autoridades rastrearon una llamada que entró al celular de César a las 7:10 de la mañana, minutos después de que le dispararon a la joven; de acuerdo con las investigaciones de la FGE el número corresponde al posible autor material de los hechos.

El 14 de julio de 2023, en una audiencia que se celebró en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, Morelos, se presentaron todas las pruebas que había por el feminicidio de Andrea Morán, las cuales, de acuerdo con la Fiscalía, son suficientes para señalar que César “N”, detenido desde hace un año por el feminicidio de Andrea Morán, planeó el ataque que le causó la muerte a Andrea. Actualmente, la familia y autoridades están tras el autor material del crimen./ Con información de Valeria Díaz