Agustín Alonso seguirá siendo crítico del gobierno estatal

Pese haberse registrado en el proceso interno de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la elección del coordinador estatal de los comités de la cuarta transformación, el diputado de Nueva Alianza Agustín Alonso Gutiérrez no dejará de ser crítico del gobierno y es evidente la mala relación con Ulises Bravo.

Comentó que es un registro que le emociona, y enfatizó que no es improvisado pues ya fue presidente del Sistema DIF Estatal, y dos veces presidente municipal de Yautepec.

“Siempre he dicho que soy Obradorista, pero jamás he participado en el partido de Morena como vehículo, la indicación que se tiene es que vamos a ir juntos Morena, PT y Verde, y el partido Nueva Alianza”, expresó.

Indicó que serán los consejeros de Morena quienes decidirán algunas candidaturas y otras por el Comité Ejecutivo Nacional y al ir en coalición serán los dirigentes de los partidos políticos quienes lleguen a los consensos internos.

“En el tema de Ulises Bravo sabemos perfectamente que yo no tengo una relación acorde, no comparto los resultados del gobierno que han arrojado, he sido muy crítico”, expresó.

Manifestó que no está peleado con el resto de quienes integran Morena, ni el resto de los consejeros.

“Con el señor Ulises Bravo no coincido en muchas cosas, y no coincido en los resultados del gobierno y así seguiré siendo crítico de lo que este mal”, dijo.

Finalmente, Alonso Gutiérrez no descarta que su registro incomode a las “corcholatas" del gobernador Cuauhtémoc Blanco.