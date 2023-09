Agustín Alonso dejará el Congreso para buscar la gubernatura

El diputado local Agustín Alonso Gutiérrez anunció que en los próximos días solicitará licencia al cargo para buscar la candidatura a la gubernatura en el Partido Nueva Alianza.

Una vez que cuente con la licencia va a recorrer cada una de las comunidades de la entidad, según compartió el presidente de la Comisión de Hacienda Congreso Local.

Alonso Gutiérrez aprovechó para agradecer al presidente estatal del Partido Nueva Alianza, Mario Luis Salgado por confiar en él como candidato a la gubernatura.

“Son muy importante sus palabras, es un reto muy grande que yo tengo, lo he dicho siempre estoy preparado, estoy listo, me siento con la capacidad de no cometer errores tan graves, como los han cometido anteriores gobernadores”, dijo.

Su trayectoria y formación en la política desde ayudante municipal, presidente del Sistema DIF Municipal y actualmente diputado presidente de la Comisión de Hacienda le han aportado lo necesario para confiar en su habilidades.

“No soy un hombre de confrontación, soy un hombre que busca siempre el diálogo, en acercarse, en solucionar, un hombre de pie tierra, un político que busca las necesidades y sobre todo resolverlas”.

En caso de que Nueva Alianza vaya en coalición o solo, Agustín Alonso está listo para participar en la contienda electoral y ganarse el apoyo de la población.

📹: @JESS_ARELLANO https://t.co/J5nB5eEeNP pic.twitter.com/KvnryTDM2C — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) September 1, 2023