Los diputados, bajo amenaza

El cinco de octubre de 2022, la diputada Gabriela Marín fue asesinada minutos después de salir del Congreso del estado. El feminicidio, aún no esclarecido, se acompañó días más tarde por amenazas directas a 15 de los 20 diputados que conforman la LV Legislatura de Morelos que provienen, acusa Agustín Alonso Gutiérrez, directamente del Ejecutivo estatal y frente a las cuales han tenido que denunciar los hechos, solicitar seguridad personal y cambiar algunos de sus hábitos.

El tema no es nuevo, la diputada Tania Valentina Rodríguez, del Partido del Trabajo, quien está en su segundo período como legisladora local, denunció un ataque con intento de intimidación de parte de Ulises Bravo Molina, hermano del gobernador, que entonces era presidente del Partido Encuentro Social y hoy preside Morena.

La legisladora denunció los hechos sin que hasta el momento haya avances en las investigaciones. La propia Tania, en entrevista con El Sol de Cuernavaca advirtió que la oposición vive con cierto temor: “A Graco Ramírez se le ha criticado mucho, pero sabías que no te iba a mandar matar. Ahora no puede la gente salir a manifestarse por miedo a que pase una motocicleta y desde ahí les disparen y nadie se entere nunca de lo que pasó”, expuso.

Andrea Gordillo, de Acción Nacional, también reconoce haber sufrido amenazas vía telefónica. Su comitiva se redujo desde la primera. Antes la acompañaba una decena de jóvenes, principalmente mujeres, hoy tiene elementos de seguridad que le transportan en una camioneta grande.

Para la presidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura, las amenazas iniciaron a partir de su actividad crítica a las condiciones de la infraestructura hospitalaria en Morelos, los probables desvíos de recursos en el sector Salud y el desabasto de medicamentos. “Los gobiernos anteriores tenían operación política, el que hoy está no tiene ni voluntad, ni arraigo, ni interés y ahí es donde viene la inseguridad y las amenazas a los funcionarios públicos; si nos amenazan, la piensas dos veces en subirte en votar, pero lo que refleja todo esto es que no hay un estado seguro, las mujeres la piensan tres veces si salen a caminar por las calles. Las amenazas están y tal vez seguirán, pero hoy la piensas por la falta de voluntad para el diálogo y porque realmente las cumplen, como pasó con mi compañera Gaby (Gabriela Marín)”.

“Las amenazas están al día. Vivimos en un gobierno que cuando no encuentra los acuerdos suele perder la compostura y recurre a las amenazas, en fin, ya mataron a una compañera”, lamenta el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, Agustín Alonso, y advierte que pese a los amagos que reciben todos los días “estamos sin miedo, estamos con la valentía, con la congruencia de luchar en beneficio de nuestra gente y nuestra gente somos los morelenses, aquí nacimos, aquí crecimos, aquí están nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y tenemos que luchar ante la adversidad que vive el estado de Morelos gobernado por personas que no son de aquí, ocupando las secretarías importantes por personas que no son de aquí, al final termina este gobierno y se van a ir a sus ciudades, a sus pueblos con las bolsas llenas de dinero”.

Los intentos de intimidación han tenido dos momentos, previos al voto de iniciativas relevantes o comparecencias de funcionarios del Ejecutivo ante el pleno o comisiones; y posteriores a decisiones importantes, particularmente la aprobación de un paquete presupuestal con ajustes a algunos rubros y la prohibición al Ejecutivo de hacer transferencias sin consultarlo previamente al Congreso. Fue a partir de ese hecho, el 15 de octubre de 2022, que las amenazas se generalizaron.

Tampoco son elegantes. En los pasillos del Legislativo se refiere la historia de cuando el gobernador Cuauhtémoc Blanco alcanzó al diputado Óscar Cano, coordinador parlamentario del PAN, en un restaurante para reclamarle las decisiones del Congreso “en contra” del Ejecutivo y avisarle que les iría mal a los diputados. Cano, sin embargo, al ser cuestionado por El Sol de Cuernavaca se negó a referirse al hecho, “ni lo voy a confirmar, ni lo voy a negar”, dijo.

El diputado Francisco Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva, negó haber recibido amenazas y tampoco ha reforzado la seguridad que tiene desde el inicio de la Legislatura, tampoco el diputado Alberto Sánchez tiene vigilancia especial y también descartó haber sufrido intimidaciones.

En octubre de 2022 la diputada Gabriela Marín fue asesinada en la capital del estado / Archivo | El Sol de Cuernavaca

Otros diputados permanecen renuentes a referirse a las amenazas que han recibido y rechazaron los intentos de El Sol de Cuernavaca para hablar específicamente de ese asunto, lo que no resulta tan extraño si se revisa el contexto. En 2020, el exdiputado local, Juan Jaramillo Frikas, fue baleado al salir de su domicilio y el mismo día murió en el hospital; en 2021, el candidato a diputado por el PT, Hugo Bobadilla, fue atacado a balazos al concluir un mitin en Achichipico, por fortuna resultó ileso; el cinco de octubre de 2022, la diputada Gabriela Marín fue asesinada a balazos, y el 23 de junio de 2023, el exdiputado Javier Estrada fue baleado frente a las oficinas del Sistema de Administración Tributaria de Cuernavaca. Ninguno de los casos ha sido esclarecido.

El Congreso de Morelos está dividido en dos bloques; el mayoritario, integrado por 15 diputados, es crítico a las decisiones del gobernador y está formado por los panistas Francisco Sánchez, Óscar Cano, Andrea Gordillo y Ángel Adame; los neoaliancistas, Agustín Alonso y Verónica Anrubio; los de Movimiento Ciudadano, Julio César Solís y Luz Dary Quevedo; el priista Eliasib Polanco; Marguis Zoraida del Rayo, de Morelos Progresa; Tania Valentina Rodríguez, del Partido del Trabajo; y de Morena, Macrina Vallejo, Paola Cruz, Alberto Sánchez y Alberto Martínez. Todos ellos han recibido acusaciones de corrupción de parte del gobernador y son constantes víctimas de amenazas desde el Poder Ejecutivo. De hecho, en diciembre del año pasado, Cuauhtémoc Blanco anunció una campaña de información en contra de los 15 diputados de oposición que aprobaron un presupuesto diferente al que había enviado el titular del Ejecutivo.

En la Fiscalía General del Estado hay denuncias interpuestas por los diputados locales por el delito de amenazas contra quien resulte responsable. La primera de ellas es de enero de 2022, cuando la diputada Luz Dary Quevedo acudió después de que a unas cuadras de su casa fue encontrado un cadáver con una leyenda de advertencia en su contra. Desde entonces las denuncias se han multiplicado especialmente después de la aprobación del presupuesto en octubre pasado.

Difícil, diálogo entre poderes

La relación entre el Legislativo y el gobernador Cuauhtémoc Blanco ha sido ríspida en muchas ocasiones; sin embargo, ha habido intentos por conciliar y generar diálogo; de hecho, el 25 de mayo de 2022, el mandatario sostuvo una reunión con la mayoría de los diputados que integran el G15, grupo opositor al Ejecutivo.

Pero la posibilidad de crear una agenda común se esfumó luego de que el 26 de octubre de 2022 el G15 aprobó un presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 alterno al que presentó el Ejecutivo. En él cancelaban las libres transferencias y crearon un fondo de infraestructura municipal que generó inconformidad también en algunos alcaldes que se sintieron excluidos.

En mayo de este año, 16 alcaldes de diversas fuerzas políticas se sumaron a las filas de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y se volvieron aliados del Ejecutivo local, quien también tiene de su lado al Poder Judicial y al Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM).

Actualmente, el único opositor al gobierno estatal es el Legislativo, lo que ha provocado una guerra de declaraciones; incluso algunas diferencias han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En su momento, el gobernador estatal retó a golpes al diputado local Agustín Alonso Gutiérrez, quien declinó a la propuesta, no sin antes exhortarlo a “ponerse a trabajar y retar a la inseguridad y generadores de la misma”, además, amenazó con denunciarlo por las difamaciones de las que ha sido objeto.

La diputada local Mirna Zavala Zúñiga, quien este año renunció a la representación del Partido Encuentro Social y se sumó a la bancada de Morena, indicó que es evidente que en la entidad existe una crisis política, sin embargo, consideró que el Poder Legislativo en este tercer año debe trabajar en fortalecer la relación entre poderes, ya que la crisis se ha generado por la falta de comunicación entre quienes integran los poderes.

El periodista y exlegislador Juan Jaramillo murió luego de un atentado en septiembre de 2020 / Archivo | El Sol de Cuernavaca

“Esto sin duda comenzó hace dos años, ha continuado, no ha logrado consolidar y creo, por la propia naturaleza de los poderes, va a ser difícil, porque en un poder legislativo somos 20 diputados que pensamos diferente, si y acordes a una bandera política , a una doctrina política; creo que en este tema tendremos que fortalecer este tercer año y más allá de una relación personal, es una relación entre quienes integran las instituciones con una finalidad de que los tres poderes tengan un equilibrio”, dijo.

Refirió que si un poder como el Congreso Local lleva a cabo sus funciones sin articular con los otros dos poderes, solo se quedan con resultados numéricos y no son un resultado que incida en la sociedad.

El proceso electoral, dijo, sin duda incidirá en la toma de decisiones, por lo que será necesario el diálogo.

“Sí hemos visto esta voluntad, sí hay una oposición ante la división de grupos en un mismo poder, pero yo sigo haciendo el llamado que no seamos ni 5 ni 15, sino que seamos en un objetivo común, que siempre lo decimos en tribuna, se requiere sin duda una articulación”, comentó.

Marco Antonio Alvear Sánchez, consejero del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), indicó que a nivel nacional el equilibrio entre poderes se rompió, y en Morelos no es la excepción.

“Estanos viendo de manera muy preocupante cómo lograr que cada uno de los actores políticos tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo se puedan poner de acuerdo para sacar muchos temas que son evidentemente fundamentales para el buen funcionamiento del estado”, manifestó.

Agregó que el próximo mes inicia el proceso electoral, por lo que ve que difícilmente se pongan de acuerdo, sobre entre todas las fuerzas que conforman el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo.





Con información de Angelina Albarrán y Jessica Arellano







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube