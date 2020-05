Aglomeraciones en bancos

Si bien los bancos han implementado medidas en sus sucursales para proteger a su personal de posibles contagios de Covid-19, fuera de sus instalaciones la situación es distinta: durante los últimos días, en Cuautla, ha sido posible observar largas filas de gente que espera horas para poder hacer un retiro, lo que puede suponer posibles focos de contagio de la enfermedad.

Durante las primeras horas de la entrega de beneficios del programa “Crédito a la palabra”, una iniciativa con la que el gobierno federal busca apoyar a las microempresas familiares durante la crisis actual, algunos de los beneficiarios, quienes acudieron desde la mañana a una sucursal bancaria ubicada sobre la avenida Reforma, se quejaron por el servicio que prestan los bancos al no implementar medidas que reduzcan el riesgo de contagio para los clientes.

Nos habían dado cita diferida para no hacer estas aglomeraciones pero porque no hubo sistema o cualquier razón estamos todos aglomerados ahorita; no hay sana distancia, deberían entregar fichas para que nos vayan dando un tiempo a cada quién, se quejó una beneficiaria.

Fuera del banco, la fila se extendía varios metros desde temprana hora. Poco antes del mediodía, algunas personas refirieron que habían estado ahí desde las 7:00 horas.

Desde ayer nos citaron y no nos dieron servicio, que porque no había sistema, se quejó otra persona.

Este lunes, una situación similar, que se presentó en un banco ubicado en el Centro Histórico, donde decenas de personas dieron forma a una fila larga, llevó a las autoridades a incrementar las acciones para evitar aglomeraciones en la zona, como fue el cierre de la vialidad del primer cuadro de la ciudad.

Aunque hoy en día los clientes cuentan con la opción de realizar pagos y cobros por medio de aplicaciones diseñadas para dispositivos móviles, sin tener que salir de casa, muchos de ellos no dominan esta opción, por lo que se ven forzados a acudir al banco de forma presencial.

