Lamentan médicos sordera del gobierno estatal

Como autoridades “sordas” calificó el Colegio de Médicos Cirujanos del Estado al titular del Poder Ejecutivo, así como al Secretario de Gobierno y de Salud, ya que desde el pasado 14 de abril este órgano entregó un documento con propuestas sobre el manejo de pacientes infectados por Coronavirus, y a la fecha no han tenido una respuesta de ningún tipo.

“Vemos a un gobernador que no nos escucha, a autoridades que se hacen sordas ante el llamado de los médicos de este estado, entregamos el documento tanto el Presidente de la República como al Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, y es fecha que no han tenido la amabilidad si quiera de responder”.

En el documento entregado ambas autoridades el Colegio proponía que todo paciente con Covid-19 en la entidad fuera canalizado al Hospital Regional Clínica de Medicina Familiar número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en Cuernavaca.

Este hospital tiene la estructura, las camas y todos los elementos para concentrar a los pacientes y evitar diseminar el virus, esa era la idea, hoy vemos que el hospital Parres ya hay saturación, en la Clínica 1 ni se diga, ya no tiene espacio, pero como no nos toman en cuenta lo real es que no sabemos cómo se están manejando.

Entre las propuestas también se enlista la solicitud de que los empresarios hagan donaciones de insumos y equipamiento al personal y se les retribuya con descuentos en el Impuesto Sobre la Renta (ISR); y una tercera que las clínicas privadas atendieran a pacientes con otras patologías excepto Coronavirus.

“Si hubiera una concentración de pacientes y la dotación del equipo necesario al personal no habría tantos trabajadores infectados, yo lo decía desde el guardia que está en la entrada debe tener equipo de protección, la recepcionista”, insistió puesto que en el estado ya son 93 entre médicos, enfermeras, odontólogos, personal de intendencia y de seguridad, los afectados.

Anticipó que la próxima semana integrante del Colegio estarán manifestando su inconformidad ante el gobierno estatal, respetando la sana distancia.

“Debemos respetar las reglas sobre todo porque viene la semana más delicada pero haremos algunas estrategias de manifestación, porqué no es solo eso también creemos que es importante que las autoridades transparenten el ejercicio de los recursos, no se tiene claridad en el manejo ni en que se están destinando”.

