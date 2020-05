Realizan operativo de seguridad sanitaria

Autoridades de Xoxocotla realizaron un operativo de seguridad contra la pandemia de Covid-19, en donde cerraron los establecimientos no esenciales ante el incremento de contagios que asciende a ocho y tres decesos, en coordinación con la Guardia Nacional, el 108 Batallón, elementos de la Coordinación Estatal de Seguridad, Protección Civil Estatal, con Seguridad Pública y PC municipal, cerraron las calles mientras pasaban casa por casa y local por local.

El operativo que arrancó alrededor de las 10:30 de la mañana, se llevó a cabo un barrido por toda la cabecera municipal, el tramo carretero de Alpuyeca a Jojutla y colonias ,pidiendo el cierre de los negocios que no son esenciales basados en el decreto emitido por las autoridades federales, estatales y que el Consejo Municipal notificó y no se atendió.

El secretario de Seguridad, Javier Jiménez, expuso que ante la gravedad de la situación, ya que se se tiene un contagio importante en la comunidad, se ven precisados a endurecer las medidas de lo contrario no podrán detener esta pandemia.

Amparados en el decreto, notificaron y pidieron el cierre de zapaterías, mueblerías, tiendas de ropa, pinturas y artículos no esenciales, los elementos del 108 batallón y de seguridad municipal procedieron apoyar para retirar de la vía pública la mercancía expuesta mientras las autoridades los conminaban a colaborar y no permitir la muerte de otras personas.

El presidente municipal del Consejo, Leonel Zeferino Díaz, entrevistado sobre este operativo, dio a conocer que con el apoyo el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y los elementos de este municipio, se procedió a clausurar varios de los negocios de Xoxocotla: “se están tomando medidas más drásticas”.

Y confirmó que durante el operativo hubo cierre parcial de calles como la Constituyentes donde hay mayor cantidad de comercio; “me da mucha pena con la gente, pero tengo que hacerlo, ya tenemos varios decesos y no tiene caso que se sigan incrementando”.

Dijo que no han dejado de atender la sanitización en el mercado, las calles principales y van a continuar con esas medidas, "estamos luchando contra esa pandemia, estamos viendo que la gente no lo ha querido entender al 100 por ciento, pero a partir de este momento la gente debe asumir con responsabilidad que se vive una situación muy grave y que en Xoxocotla hay mucha gente vulnerable”.

Reconoció que es muy difícil saber y tener los datos precisos del número de personas que mueren por Covid-19, ya que no a todos los enfermos les hacen los estudios y muchos están muriendo en sus casas. Y como ejemplo citó que en el Registro Civil de Xoxocotla en lo que va de mayo solo han expedido 5 actas de defunción, pero los certificados que presentan no dice que murieron por Covid.

"En el centro de salud se da una cantidad, pero como autoridades municipales tenemos otras cantidades y no habido una buena comunicación para poder precisar lo que está pasando, y hay más de 25 muertes entre abril y estos seis días de mayo, pero no tenemos la seguridad de las causas de fallecimiento".

Y en muchos casos, la mayoría de la gente cuando llega a fallecer un familiar, no notifican, hay mucho hermetismo de la gente y hay bastante descontrol ya que mucha gente no acude ni a los hospitales, ni a los servicios de salud y no hay manera de tener un registro real. Se manifestó preocupado y ocupado en buscar frenar el brote de contagios.

Las cuatro unidades de Seguridad Pública, acompañan con perifoneo e insisten que hay varias muertes y contagios, mientras, recomiendan el lavado de manos, evitar los saludos de mano y de contacto físico, de la sana distancia pero sobre todo permanecer en sus casas en estos días que son los más críticos de la pandemia.