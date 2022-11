“A ver quién puede más”, Cuauhtémoc Blanco a diputados

Con expresiones como “los diputados locales son unos sinvergüenzas”, “cuando llegan a una curul se suben a un ladrillito” y “a ver quién puede más”, el gobernador Cuauhtémoc Blanco criticó a los diputados de nueva cuenta por la realización del presupuesto 2023, en el que indicó se está dejando fuera a municipios que se llevan bien con él.

Señaló que con anterioridad ya se ha sentado a dialogar con los diputados, por lo que en esta ocasión también se puede entablar el diálogo y llegar a acuerdos.

Después de remitir las observaciones al Paquete fiscal 2023 aprobado por 15 de los 20 legisladores del estado, amagó con buscar la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Posterior a acudir a la inauguración del foro “Industria 4.0, un reto mundial desde una perspectiva local", organizado por la Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos (ADIEM), retó al diputado Agustín Alonso Gutiérrez al que envió un mensaje:

“No te tengo mi hermano, has estado allá en Yautepec, aquí estoy de frente, siempre, he sido una persona que he tenido los pantalones bien puestos y a mí no me espantas”.

Además de agregar lo siguiente: “Pero hay que decir la verdad, estos sinvergüenzas (los diputados locales), porque son unos sinvergüenzas, sólo están apoyando a sus municipios, imagínate que se benefician tres municipios, sus cuates, sus papás, sus familias (...) beneficiar para elecciones no es bueno”, insistió.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco, lanzó un llamado de diálogo a @Paco_Sanchez_Z para ligar acuerdos dentro del tema presupuestal, advirtió que el siguiente paso será la acción de inconstitucionalidad

El punto más álgido en donde hubo abuso señaló que fue en las participaciones hacia los municipios, donde son mayormente beneficiados Cuernavaca, Yautepec, Yecapixtla y Tetecala de la Reforma.

“Abandonan Cuautla que tiene muchos problemas, a pesar de que ahí hay una diputada que no les ayuda en nada, como en el caso de Tetecala que les dan 700 millones de pesos porque la diputada quiere que su esposo sea alcalde y ya sabemos en lo que está metido el señor”, aseveró.

Blanco Bravo pidió respeto al diputado del partido Movimiento Ciudadano, Julio César Solís Serrano, por el insulto al secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado; a la secretaria de Administración, Sandra Anaya y al comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, ocurrido durante la comparecencia del Fiscal, el titular de la Comisión de Seguridad y el secretario de gobierno, el pasado 16 de noviembre.

“Y a (Julio César) Solís yo le digo que tenga un poquito más de educación, porque al decirle perros al secretario y al almirante eso no es de hombres, tú eres un diputado te debes de dar a respetar, también a la secretaria de Administración, hay que tener respeto, la soberbia no te lleva a nada”, acotó.

Finalmente, reiteró que es el momento de sentarse al diálogo porque de lo contrario, nuevamente, el pueblo es quien sale perdiendo por las actitudes de unos cuantos “que dicen representarlos”.







