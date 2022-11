Cancela Mario Delgado futuro de cuatro diputados morelenses

Diputados locales morenistas que votaron a favor del presupuesto 2023 no tienen futuro en el partido advirtió el dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo.

En Plaza de Armas de Cuernavaca, Mario Delgado encabezó la Asamblea Informativa sobre la Reforma Electoral y aprovecho el espacio para dirigir un mensaje especificó a los legisladores locales de su partido que votaron a favor del Paquete Económico 2023, el cual no era el propuesto por el mandatario estatal Cuauhtémoc Blanco Bravo.

“No se valen las simulaciones, no se vale las traiciones, no se vale hacerle el juego a los conservadores y a la derecha, nuestra responsabilidad como integrantes del movimiento es apoyar las reformas y presupuestos de nuestros gobiernos, como los de Morelos que han apoyado de manera decidida a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Ante el mensaje directo de su líder nacional, las diputadas locales de Morena, Paola Cruz Torres y Macrina Vallejo Bello se retiraron de inmediato del lugar, mientras que su compañera Ariadna Barrera Vázquez, quien estaba sentada en el pódium, asentaba con la cabeza respaldando lo dicho por Mario Delgado.

En entrevista, refirió que en el Congreso de Morelos ha habido ocasiones en que no se apoya al gobernador Cuauhtémoc Blanco, cuando es un gran aliado del presidente de la República.

“No podemos andar con regateos, no podemos andar con cuestiones de que no apoyen la transformación que se está haciendo en Morelos, no puede haber una disputa pequeña, y luego vienen a los mítines como si no pasara nada”.

Por lo que hizo un llamado a la unidad, a la madurez política y responsabilidad, porque cualquier división lo que hace es ayudar a la oposición.

Los diputados locales de Morena que votaron a favor de la aprobación de un presupuesto alterno fueron: Paola Cruz Torres, Macrina Vallejo Bello, Alberto Sánchez Cruz y Alejandro Martínez Bermúdez.





