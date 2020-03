[Especial] A la Conquista de derechos

"Si las mujeres no seguimos desde diferentes frentes reclamando derechos, lo que se ha conquistado se puede perder", así lo consideró Juliana García Quitanilla, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos, quien se involucró en la lucha en 1972 cuando era obrera del Sindicato Confección, de Rivetex.

Juliana García recuerda que cuando era obrera en 1972 despidieron a 110 trabajadoras, y las mujeres decidieron organizarse y parar la producción, hasta que reinstalaran a sus compañeras.

"En ese momento me di cuenta que me interesaba el trabajo de la defensa de los derechos, todas eran trabajadoras, en la búsqueda de mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo para las obreras, me fui concienciando e involucrando en este proceso de lucha de las mujeres", expresó.

Recuerda que en 1978 estando embarazada fue despedida, en ese tiempo difícilmente se hablaba de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, en Morelos fue la primera que denunció un despido laboral por esta embarazada.

Reclamó su derecho en matera de salud, ya que el IMSS tampoco le quería dar su derecho a la atención médica hasta el parto, ganó la demanda y en el proceso sindical se involucró en otras instituciones a nivel nacional, en el camino, encontró organizaciones encaminadas a la defensa de las mujeres.

Del trabajo sindical, saltó al trabajo de la exigencia, de la presentación con vida de desaparecidos, de presos políticos, y se suma al el tema de la defensa de los derechos humanos. "Ha sido un fortalecimiento como persona, como compañera de diversas luchas, fue un proceso nuevo para mí, pero muy enriquecedor" dijo.

En 1978 en el proceso de lucha a la democracia, desaparecieron a su compañero José Ramón García Gómez, sumaron otras fuerzas logrando conformar la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos, la cual a nivel país, es el único grupo que está reclamando la erradicación del feminicidio, y es el grupo solicitante de la Alerta de Violencia de Género.

Juliana García recordó que en 1979 se logró como primera actividad en Morelos para la defensa de los derechos de las mujeres, conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, coordinándose con los sindicatos universitarios.

Recordó que cuando se inició en la actividad sindical y en la defensa de los derechos de las mujeres, era muy difícil la participación feminista, "nos encontrábamos con muchas situaciones de agresiones, de represión, de descalificaciones más que ahora". En 1974 lograron conquistas importantes, como que al interior de la fabrica se hiciera una guardería, era algo innovador en aquel período, dijo García Quitanilla.

Peticiones y cumplimiento de prestaciones, y acciones concretas para mamás trabajadores, son demandas viejas, y que siguen vigentes, porque no han sido resueltas aún.

Finalmente, García Quitanilla dijo que si bien existen conquistas, se ha logrado equidad en congresos, en el senado de la república, no se ha dado actualmente formación política de las mujeres.