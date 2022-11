A dos meses del derrumbe en panteón, no saben cuántas tumbas se dañaron

A casi dos meses de que se cayera el paredón que detenía el panteón de La Paz en la colonia Los Pilares del poblado de Chipitlán, todavía no hay un acercamiento con los familiares de las tumbas dañadas, por lo que no se sabe con exactitud cuántas y cuáles están dañadas.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos de Cuernavaca, Israel Albavera Vázquez dijo que ya se hizo la solicitud al director del panteón de La Paz, Cristian de la Cruz, de un listado donde se incluya a todas las familias que sus tumbas hayan sido dañadas con el deslave, sin embargo, todavía no se ha concluido.

"No nos hemos acercado a las personas para comentar las decisiones que se van a tomar en el panteón, por lo que determina Protección Civil (...) Solicité un padrón detallado con número de lote, nombre y teléfono para localizarlos, para empezar a tener los primeros acercamientos y tener los lineamientos de los ingenieros para saber a qué zona nos tenemos que acercar", explicó el funcionario.

Cabe mencionar que son cerca de cuatro mil tumbas las que se encuentran en las secciones uno y dos, es decir, las que se encuentran en el área poniente sur donde se encuentra el talud.

Reiteró que la solicitud del padrón no se ha concluido debido a que el acceso al archivo no es sencillo, es decir, no se pueden descargar de manera inmediata los datos, por lo que se ha estado haciendo la búsqueda.

Asimismo, el funcionario señaló que el panteón ha estado vigente por más de 50 años, en los cuales no se había realizado un mantenimiento adecuado, ni se habían realizado estudios topográficos.

Es decir, que el municipio no cuenta con las medidas exactas del predio o en números reales lo que simboliza el panteón; por lo que los colegios de ingenieros y arquitectos continuarán haciendo los estudios de topografía, así como una red de medición para monitorear los movimientos del predio ante un evento natural.

"Estamos midiendo el comportamiento del predio tras un evento sísmico y su comportamiento día a día, y tener su relación por si comienza a haber desprendimientos", dijo el secretario.

En cuanto al tema de reubicación de tumbas, el funcionario mencionó que el tema es posible, sin embargo tendrán que esperar al proyecto definitivo del colegio de ingenieros y arquitectos para determinar cuál es la mejor alternativa.



