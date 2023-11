A cuatro meses aún no llegan las placas ni tarjetones a Morelos

Usuarios se quejaron de la falta de placas y tarjetas de circulación en la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) a cuatro meses de que se anunció que la dependencia gubernamental se había quedado sin presupuesto para adquirir más de estos bienes y otorgarlos a los ciudadanos que realizaron su respectivo trámite.

Así se constató en un sondeo realizado por El Sol de Cuernavaca en las instalaciones de la dependencia en el cual los encuestados coincidieron en que es bastante tiempo en las vueltas que tienen que dar a la SMyT para realizar trámites como solicitar permisos cada cierto tiempo.

"Está un poco mal porque si es algo que nos hace falta a todos y pues esperemos que le echen ganas para que llegue lo más pronto posible porque si es una lata estar circulando con el permiso y tener que estar viniendo cada tres meses a renovarlo”, expresó Iván Espinoza.

E incluso hubo algunos casos que les afectan en sus labores cotidianas incluido su trabajo, pues hay casos como el de Salvador Ramírez que tiene que pedir permiso para poder acudir a la sede de la dependencia en Plaza Cristal.

“Está terrible, porque tenemos que venir hacer este trámite a cada rato. Me afecta porque tengo que estar pidiendo permisos en el trabajo para venir, por eso les pedimos que se apresuren con las tarjetas de circulación”, agregó.

“Pues lo veo mal y complicado, ¿cómo no va a haber tarjetas de circulación si es un mundo de dinero, no pueden decir que no hay placas. Es pérdida de tiempo, por eso les pido a las autoridades hagan las cosas bien, hay muchísimo dinero que entra y no podemos parar por un pedazo de papel”, expresó el señor Antonio Ortiz.

Desde el mes de julio, la SMyT y la Secretaría de Hacienda dieron a conocer que se les había terminado el recurso económico para expedir placas, por lo cual solicitaron una ampliación presupuestal, misma que el Congreso del Estado aprobó por 22 millones de pesos.

Hasta el momento la dependencia no ha informado en qué fecha llegarán las placas físicas a la entidad, lo cual ha generado molestia en los usuarios.