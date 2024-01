Un día para vivir arranca grabaciones de cuarta temporada

La cuarta temporada de la serie Un día para vivir inició grabaciones con el claquetazo oficial, apadrinado por Adrián Ortega Echegollén, director general de Contenidos de TV Azteca.

“En mi vida tengo dos miedos, a las cucarachas y a perder un familiar. Y aun cuando encarno a la muerte en la serie, nunca voy a estar preparada para perder a alguien que amo; pero esta experiencia te enseña a verlo de otra manera”, dice la actriz María José Magán, anfitriona del programa.

“Veo la vida de otra manera, porque este personaje sí me enseña mucho de la muerte, pero más de la vida. Creo que cuando tienes a la muerte soplándote en el oído diciéndote ‘tienes 24 horas…’, es muy complicado darse cuenta de lo que has dejado de hacer en tu vida. Una de las enseñanzas más grandes que me ha dado este personaje, es a saber vivir, disfrutar la vida”.

La cuarta temporada de Un día para vivir aún no tienen fecha de estreno en TV Azteca, pero adelantó María José que continuará con los valores de producción que implementaron en la tercera temporada, “que hicimos que el fantasma mueva objetos, que se viera cómo el espíritu sale de un cuerpo”, y otros efectos especiales.

“En Un día para vivir buscamos llevar un mensaje a la gente, porque esa es nuestra labor como actriz y de los actores que trabajamos para que el televidente capte nuestras intenciones, llegar al corazón de las personas y hacer clic, la muerte no juzga, está con la persona buena o mala que tiene muchas heridas, es el reflejo de lo que ha vivido, y se le aparece para que resuelva sus asuntos pendientes en 24 horas”.

Por su parte, Adrián Ortega Echegollén, expresó estar emocionado por el inicio de rodaje, “con el mejor equipo de producción, seguimos apostando a la producción hecha en México con un impresionante equipo, con unos directores increíbles, Daniel Aguirre y Raúl Caballero.

“En Tv Azteca estamos muy orgullosos con la estrategia de programación con series como ésta, que es idea original, con un equipo de escritores poderosísimos encabezado por Héctor Forero y David Mascareño, entramos a los telehogares cada año con una temporada renovada, cada vez más intensa.

“La serie invita a apreciar el tiempo, que es lo más valioso que tenemos, es la invitación a la audiencia, porque en cada capítulo se cuestiona a los protagonistas, ‘qué harías cuando te quedan sólo 24 horas de vida’”, apuntó Ortega Echegollén.