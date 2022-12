Se espera el estreno de los temas inéditos de Vicente Fernández

Al conmemorarse el primer aniversario luctuoso de Vicente Fernández, uno de sus compositores de cabecera, Teodoro Bello, comentó que la ausencia de El Charro de Huentitán sigue doliendo.

“No sólo para los compositores sino para el mundo, la muerte de Vicente Fernández es una gran pérdida, nos hace mucha falta en el ámbito musical", explicó al acudir a las instalaciones de la Sociedad de Autores y Compositores de México en el balance anual que hacen de su labor.

“Se perdió un gran intérprete de la música mexicana, un gran exponente de nuestras raíces. Nos causó un gran dolor, pero vive en nuestros corazones, sigue vivo, pues sus canciones suenan incesantemente”, consideró el compositor en entrevista con El Sol de México.

Recordó que Vicente Fernández le grabó unas 20 canciones. “Algunos éxitos como Entre el amor y yo, Nos estorbó la ropa y Agua salada. Pero como saben Vicente dejó más de 150 temas grabados para Sony Music. De todas esas canciones que están enlatadas, van también varias mías y poco a poco las irá sacando la disquera en nuevas producciones”, declaró, sin precisar alguna fecha de lanzamiento.

Bello consideró que el intérprete mexicano, quien murió hace un año también fue un gran compositor, él escribió temas como Las llaves de mi alma, A escondidas y Nomás deje de quererte.

La indiferencia a las bioseries

Originario del estado de Guerrero, pero radicado en Cuernavaca, Morelos, Teodoro Bello fue muy claro en afirmar que ha sido indiferente a las bioseries que este año se estrenaron sobre la vida de Vicente Fernández: El último rey, el hijo del pueblo, producción de Televisa y El Rey, Vicente Fernández de Netflix.

“En alguna ocasión vi dos episodios en Televisa. Realmente no me adentré. La verdad no me gusta opinar en el asunto de la vida de Vicente. Yo no tengo idea si sus hijos están enojados o se llevan bien como hermanos.

“No tengo forma de opinar de ese asunto, no lo considero importante”, recalcó.

El compositor, que tiene más de dos mil canciones registradas en la SACM, agregó que siente mucho la pérdida de su amigo.

“Sentí mucho su muerte, no pude ir a despedirlo. Mi corazón y mi alma con mucho gusto las mando hasta donde esté, le mando un abrazo con mi cariño y respeto que siempre le tuve siempre”, finalizó.









