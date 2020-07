Sandra Burgos alza la voz contra el bullying en “Control Z”

Tocar temas que atañen a la sociedad hoy en día, es el contexto que suelen tener las series juveniles, con mensajes positivos, tal es el caso de “Control Z” serie mexicana que ha tenido gran éxito desde su estreno en la plataforma Netflix a nivel internacional.

Una de las problemáticas que manejó la serie, es el bullying físico contra un joven estudiante, por parte de sus compañeros, algo que llamó mucho la atención, pues incluso su mamá se involucra para exigir justicia por su hijo. Este personaje es Marta, interpretado por la actriz Sandra Burgos.

“A Marta la vemos y pareciera ser una madre soltera o al menos a cargo del hijo por completo. Ella es una mujer muy aprensiva, tanto quiere cuidar a su hijo que acaba perjudicándolo por la manera en que lo ha criado, porque no lo ha dejado vivir ni experimentar y le cuesta trabajo relacionarse”, expresó Sandra Burgos.

La actriz señala que este personaje ha sido muy importante en su vida, y sobre todo una gran responsabilidad al llevar un mensaje tan delicado a la sociedad, pues a pesar de ser una serie juvenil, muchos padres de familia se interesaron por verla y realmente reflexionar sobre las problemáticas que viven sus hijos.

“Estoy a favor de que se hagan este tipo de historias porque hablan de las problemáticas que tienen los jóvenes, abordándolas desde un punto muy realista y actual, y los tanto los padres como los jóvenes si no ven soluciones, al menos ven en frente de ellos la problemática y los lleva a razonar y a tomar conciencia. Para mí fue una gran responsabilidad, porque sin necesidad de ser algo didáctico, nos deja muchas enseñanzas con tan sólo verla a través de la pantalla”.

Sandra comenta que ella vio la serie junto a su hijo de 17 años, y ambos la disfrutaron mucho, es por eso que la actriz invita a los padres a estar atentos al comportamiento de los hijos y a tratar de llevar una buena relación.

“Si no tienes una comunicación muy estrecha con tus hijos, al menos debes tener la capacidad de observar cómo se siente tu hijo, las cosas que te dice a través de su comportamiento, si ya no quiero ir a la escuela o si ha bajado sus calificaciones; porque hay cosas que son referentes muy claros de que tu hijo está viviendo una situación de estrés. A los padres les cuesta trabajo tener una relación cercana con los hijos adolescentes porque ellos no quieren, pero hay que estar en observancia de acuerdo a las cosas que se presentan para actuar a tiempo”.

La serie “Control Z” se puede ver en 190 países y desde su estreno, se colocó en los primeros lugares del Top 10 de Netflix a nivel internacional, permaneciendo en este listado por varias semanas.

“Recientemente, nos dijeron que llegamos a 20.5 millones de hogares, algo realmente increíble. Para mí ha sido un privilegio enorme trabajar con Netflix, una plataforma muy profesional e importante, nunca había tenido la oportunidad de trabajar con una empresa que me hiciera sentir tan cómoda, con la disposición de que el actor pueda trabajar con sus herramientas, hay un lugar donde puedes concentrarte, todos son muy respetuosos con el trabajo del otro, la caracterización que hacen es muy realista y eso hace que todo sea muy fácil actuar y todo ese ambiente se reflejó en la historia, que traspasa la pantalla porque es una serie realista y los espectadores pueden identificarse con los personajes”.

La actriz ha tenido gran popularidad entre los jóvenes, después de la serie, por lo que en sus redes sociales ha recibido muchos mensajes de personas que le cuentan las vivencias que han sufrido con el bullying o algunos más que quieren dedicarse a la actuación; por lo que ella suele motivarlos para salir adelante y a luchar por sus sueños.

Previo al confinamiento la actriz estaba filmando otra serie para Netflix, a raíz de que todo se vio pausado, espera retomar grabaciones a mediados de agosto.

Conéct@te:

Instagram: @sndrabrgos

Facebook: /SandraBurgosOficial

Twitter: @sndrabrgos