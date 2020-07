Carlos Omar Carbajal le apuesta a las herramientas digitales

“Creer en los sueños de las personas, creer en ti mismo y ver que se puedan cumplir las metas, es algo increíble y fundamental en mi trabajo”, destaca Carlos Omar Carbajal, director de la agencia Digital Influencer México.

Los comunicólogos se han adaptado al auge de la tecnología y la era de las redes sociales, y han sabido aprovechar bastante bien estas herramientas que sin duda, han llegado para quedarse.

Un claro ejemplo es el joven mexicano Carlos Omar Carbajal, director de la agencia Digital Influencer México, que trabaja con talento musical, deportistas e influencers, así como reconocidas marcas y empresas como Tik Tok y Rappi, a través de campañas digitales.

“Es una agencia que empezó hace cinco años como una estrategia para cauterizar esta ola que venía en ese momento referente a todo lo digital y que hace algún tiempo no estaba tan establecido”.

Durante sus estudios en la carrera de Comunicación, a Carlos le llamaba mucho la atención todo lo relacionado a la producción, y jamás imaginó dedicarse al tema de lo digital.

“Cuando me gradúo de la carrera, me invitan a abrir una agencia, y al principio pensé que una agencia digital no funcionaría, pero cuando le fui agarrando la onda, vi todo lo que se podía hacer y lograr a través de las redes sociales, me enamoré del proyecto y realmente ha sido algo increíble”.

En la carrera, Carlos Omar llevó materias relacionadas a los medios tradicionales, pues en aquel momento no había mucho desarrollo en cuanto a las plataformas digitales, que ahora han cobrado gran auge incluso en el mundo de las ventas.

“Somos una generación que no tenía estas herramientas al alcance, sabemos que los medios como la radio y la televisión nunca van a pasar de moda, pero ahora todo se está transformando hacia lo digital. Los clientes que manejamos no han dejado de trabajar, y de hecho invirtieron mucho más durante estos meses porque sabían que en todo lo digital está la venta y además te da mucha facilidad y rápido acceso”.

Sin duda, a través de su trabajo el joven busca brindar un mensaje positivo en la sociedad e invitar a la gente a sacar lo mejor de ellos mismos y promover el comercio y talento de la gente.

“Ha sido un trabajo muy padre realmente me apasiona todo lo digital, aunque debo decir que a principios de la cuarentena tuve mucho miedo y no sabíamos realmente que iba a pasar, pensamos que serían 15 o 20 días pero conforme pasó el tiempo, nos dimos cuenta que todo esto era parte de la nueva normalidad y teníamos que apostarle a todo lo que venía”, finalizó.

Suscríbete gratis al Newsletter aquí