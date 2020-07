Durante la cuarentena Grecia le apuesta a la música con mensajes positivos

“El objetivo de mi música es mostrarme como soy, sin olvidar mi pasado, y brindar un mensaje de que cuando quieres algo, no te debes dar por vencida, porque todo se puede lograr”, expresa Grecia.

La actriz, modelo y compositora venezolana Grecia, ha aprovechado el confinamiento para afinar su proyecto musical y lanzarse a este mundo con el pie derecho, pues la música es algo que siempre ha estado presente en su vida, pero que hasta ahora ha tomado la decisión de dedicarse de lleno en esta importante faceta de su carrera.

“En realidad tengo años trabajando con música, he escrito canciones desde los seis años aproximadamente, pero fue durante esta cuarentena cuando me di el tiempo necesario para realizar el proyecto y me puse a escribir varias canciones junto a mi compositor y tenemos un total de 25 rolas y ya lista para iniciar esta aventura con mi primer material”.

Previo al lanzamiento de su música, Grecia decidió regalar a su público un plus de su talento con una canción muy personal y especial, que lleva por título “Quédate”, la cual escribió para su esposo, el influencer mexicano Rayito Hoffman para celebrar su primer aniversario como pareja.

“Es una canción muy personal que le escribí a mi esposo, porque él es mi fan número uno, y dije si tanto le apasiona lo que estoy haciendo y tanto apoyo me da, porque no hacerle una canción especial y justo para celebrar nuestro primer año juntos. Entonces con mi amigo Francisco Cisco de Venezuela, hicimos este tema, que expresa todo mi sentir, y toda esa historia de cuando lo conocí, yo estando en Miami y creyendo ser feliz, pero todo cambió a su lado. Esto es una forma de darle las gracias por todo su apoyo y por revivir en mí esa esperanza en el amor, por eso la canción inicia diciendo que hicieron una escultura de mis escombros”.

Grecia tenía planes de lanzar su proyecto musical cuando la cuarentena culminara, pero debido a que la situación se ha alargado más de lo esperado, la talentosa joven dará a conocer su primer sencillo oficial en un par de semanas. Con su peculiar estilo, mostrará una fusión entre el reggaetón y el rap, con mensajes muy positivos y alentadores, basados en sus propias experiencias y batallas.

“En las redes sociales vemos muchos personajes creados, y yo no quiero ser así, desde muy chica me quedé sin papá y mamá incluso viví en la calle, con esta experiencia yo no puedo mentirle a mis seguidores, soy una sola cara. Vengo de una clase social baja, de comer literalmente de los botes de basura y cómo voy a venir a darme aires de grandeza por la fama o el dinero. La idea es mostrarle a la comunidad que sí se puede, que yo vengo de ahí y nunca me rendí”.

La promoción de su material discográfico, será sencillo tras sencillo, pues con sus letras busca inspirar y empoderar a las personas que se identifiquen con su experiencia de vida.

“Estoy haciendo mi música justamente para dar ese mensaje de que yo aquí no llegue gratis, siempre hay que ser reales y no olvidar de dónde venimos para crecer con seguridad. Siempre quisieron hacerme sentir pequeña, pero todo me ha motivado a ser mejor”, finalizó.

