Paco de María brindará concierto virtual

Ante esta situación y a través del proyecto Reactivación del Entretenimiento y la Música en México (REMM), el cantante Paco de María brindará un concierto virtual desde el Pepsi Center WTC el próximo 14 de agosto.

"Estoy muy contento, este tiempo nos ha servido mucho para valorar lo que significa para los artistas el estar arriba de un escenario y el hecho de que se nos de esta oportunidad de participar en esta nueva iniciativa nos hace sentir muy orgullosos", expresó Paco de María.

El cantante está trabajando para realizar un concierto muy especial y brindarle una noche increíble al público que lo ha apoyado desde hace mucho tiempo, además estrenará parte de su próximo material discográfico.

"Teníamos la idea de lanzar el disco en mayo pasado, pero detener todo por un tiempo debido a la situación. Pero en este concierto, vamos a presentar algunos temas".

Paco de María tuvo que posponer una gira por distintas partes de la República Mexicana, reprogramando presentaciones para el 2021. Sin embargo, para seguir cerca de su público, durante el confinamiento hizo algunas sesiones acústicas desde casa.

La situación por la pandemia ha sido un golpe fuerte para el mundo, sin embargo, Paco ha aprovechado el tiempo para reflexionar y trabajar en él mismo, con el objetivo de ser una mejor persona.

"Me he dedicado mucho a meditar e ir a retiros espirituales para crecer como persona. He dejado de pensar mucho en la cuestión del trabajo y me he estado dedicándome a crecer como persona, creo que es un momento muy importante y que por eso ha sucedido esto, para aprender y crecer como seres humanos. A mí me ha servido de mucho, la mayor parte del tiempo he estado completamente solo y también eso ha sido un reto, aprender a estar con uno mismo, ver tus demonios, cosas de tu pasado, de tu presente y hacia dónde quieres dirigir tu futuro".

A pesar de que ha dejado un poco de lado el trabajo, Paco se ha sentido muy pleno y fuerte para regresar con más energía cuando los conciertos presenciales se reactiven.

"Espero que la mayor parte de la humanidad haya entendido las enseñanzas de esta situación, sé que hay muchas personas que les da miedo enfrentar su propio interior y ser introspectivos pero de eso se trata y hay que enfrentar todo para estar listos para la nueva normalidad".

Paco de María cuenta con un exitosa carrera musical en la corriente del Big Band en México, convirtiéndose en el más grande, importante, fresco y digno representante de otro ángulo de la música mexicana de corte internacional. A través de su música logra fusionar géneros como jazz, pop, balada, bossa nova, bolero y ritmos latinos, siendo un concepto único.

Durante su camino musical, Paco de María tuvo la oportunidad de conocer a Juan Gabriel, quien al escuchar su proyecto inmediatamente le dio en propia mano, el tema "Enamórate", mismo que daría título a su primer álbum. Posteriormente, “El Divo de Juárez” lo invitaría a compartir el escenario, su orquesta y su público, en una de sus presentaciones en el Auditorio Nacional.

"Ha sido una de las experiencias de las que más agradecido estoy a lo largo de mi trayectoria, me regaló una canción para uno de mis discos y tuve la oportunidad de cantar con él. Siempre será algo que voy a recordar con mucho cariño el resto de mi vida, porque Juan Gabriel ha sido uno de los personajes más importantes en nuestro país y tener la oportunidad de que haya sido parte de mi carrera es algo único".

Finalmente, Paco recordó con gran cariño la presentación que brindó en el Centro Cultural Teopanzolco en diciembre de 2019.

