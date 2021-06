Rodrigo Aizpuru prepara el lanzamiento del tema Alma ranchera

El cantante poblano Rodrigo Aizpuru, prepara el lanzamiento de la canción "Alma ranchera", la cual estará disponible en todas las plataformas musicales a partir del próximo viernes 11 de junio, así como el video de este tema que busca enaltecer la cultura mexicana.

De corte vernáculo, "Alma Ranchera" es autoría de Cecilio García Rodríguez, quien también la produjo; y cuenta la historia de un hombre de campo que muestra su amor por México, por la bandera, por la música del mariachi, por las tradiciones que como mexicanos llevamos desde el amanecer y en la que mezcla de manera extraordinaria la danza, la gastronomía y obviamente la belleza de la mujer mexicana.

"Esta canción surge de la inquietud de un compositor poblano, que es un hombre de campo, y que quiere plasmar nuestras tradiciones, identidad nacional y el amor a México", expresó Rodrigo Aizpuru.

El video oficial de "Alma Rancher" fue realizado por LB Studios, dirigido por Scarlett Hernández Durán y Rodolfo Hernández y Hernández. En la trama se ve a Rodrigo portando con gallardía y elegantemente el traje de charro en diferentes locaciones de Michoacán.

"Durante tres días, grabamos en el pueblo mágico de Pátzcuaro, Michoacán en la Isla de Janitzio, en la Plaza Vasco de Quiroga, un lugar muy emblemático. Queríamos mostrar la arquitectura, la gastronomía, la danza, entre muchos otros aspectos que reflejan indudablemente la riqueza de nuestro México y el orgullo de ser mexicano. Así es 'Alma ranchera', para sentirnos identificados con nuestras raíces".

Cabe destacar que este es el primer corte promocional del EP homónimo de dicha canción, que el talentoso intérprete de música vernácula presentará en el segundo semestre de este año.

"Todos en la vida tenemos sueños, todos queremos lograr algo, y para mí como mexicano sobre todo, es un logro personal pero sobre todo un compromiso porque como cantante de música vernácula, intento plasmar el amor a México y a nuestras tradiciones, y es un compromiso muy grande y se que le va a gustar mucho a la gente, estoy seguro que les llegará al corazón. Dentro y fuera del escenario siempre he llevado el nombre de México en alto, vienen proyectos muy interesantes".

Durante este difícil año que hemos vivido con la pandemia, Rodrigo aprovechó para realizar este material discográfico, y ya está ansioso por compartirlo con el público.

"Para muchas personas, la pandemia fue tiempo de descanso, para otras tiempo de trabajo o tiempo de crear; para mí y el equipo fue tiempo de crear música y durante estos meses nos dedicamos a preparar temas inéditos y algunos covers, incluso grabamos con trío huasteco. Ya iremos dando sorpresas con nuevas canciones".

Rodrigo es originario de Puebla, y de sus padres heredó el profundo arraigo a la tierra, a las tradiciones mexicanas, a las costumbres de antaño, la sencillez y el trabajo como una manera de vivir. Sus tres pasiones son la música, los caballos y el futbol.

Desde los tres años comenzó a cantar. A los 17 descubrió que para él la música no sólo era un pasatiempo, sino a lo que quería dedicarse con toda el alma siempre representando con dignidad y orgullo la canción mexicana, portando con pasión y amor el traje de charro y cuidando dentro y fuera de los escenarios lo que significa nuestro folclore.

Actualmente, pertenecen a la Asociación de Charros de Puebla.

"Empecé a cantar desde los tres años por gusto propio y por un amor que mis padres me llevaron por la música, venimos de una familia de campo, dedicada a las tradiciones. Siempre en las reuniones tocaba la guitarra, y escuchaba a muchos autores, y lo que comenzó como un pasatiempo, se convirtió en algo que me ha llevado a muchos países, a recorrer México, y que me ha abierto muchas puertas y a valorar ese apoyo de la gente que agradezco mucho".

Sin duda, Rodrigo es un talentoso cantante y representante de la música mexicana en el mundo, labor que realiza con mucho respeto y cariño para el público.

Instagram: @rodrigoaizpuru

Dacebook: /rodrigoaizpuruoficial