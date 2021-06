Gian Marco estrena el álbum Mandarina

El cantante internacional Gian Marco estrenó recientemente el álbum Mandarina, con el cual celebra 31 años de carrera musical. Este disco, lo trabajó durante la pandemia y cuenta con las colaboración de Diego Torres, Rozalen y Coti.

"Es mi álbum número 16, un disco que de alguna manera me tomó por sorpresa porque no tenía pensado grabar un álbum, yo saqué un sencillo con dos versiones, 'Empezar de nuevo' una solo y otra con Diego Torres. Al empezar la pandemia, decido grabar y mi idea era sacar varios sencillos durante el año, pero no fue así, decidí grabar un disco completo. Llamé a Sebastian Krys para la grabación y producción del disco, es alguien a quien admiro muchísimo, un amigo de muchos años con quien ya he trabajado desde hace tiempo y es una mancuerna muy bonita, entiende mucho mi música y la viste muy bien", expresó Gian Marco.

Después de presentar distintos temas, entre ellos Prefiero vivir sin ti, No va a ser fácil y En tu maleta, finalmente decidió presentar el álbum completo, teniendo como sencillo de lanzamiento la canción Mandarina que da nombre al disco.

"Mandarina es una palabra que está dentro de la canción, que le brinda color, que dice usted es tan bonita cómo una mandarina. Pero luego me di cuenta que esa palabra traía una metáfora y algo muy importante, porque una mandarina es como un disco, cada canción tiene un sabor diferente, puede venir con semilla o no, es más jugosa o más dulce o no. Al abrir una mandarina no sabes cómo va a estar, lo mismo sucede con un álbum, te puede gustar o no, a parte de que me pareció un nombre divertido, con mucho color, con ganas y fuerza".

La canción "Mandarina" se estrenó junto a su video oficial el cual está protagonizado por la peruana ex Miss Mundo 2004 y presentadora de televisión Maju Mantilla.

"Fue grabado en Perú y la protagonista es Maju Mantilla ganadora de un certamen fe belleza muy importante hace algunos años, pero que también es conductora de radio y televisión en Perú, y calzaba perfecto para la imagen del video, la invitamos, accedió a estar, gracias a Dios y enaltece el video con su belleza".

Este 2021 Gian Marco sigue adelante con paso firme, con la emoción que le produce presentar un nuevo material que acompaña sus 31 años de carrera y de estar cantando sobre los escenarios más importantes del continente y el mundo.

