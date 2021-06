Leonel García rinde homenaje a la música

El talentoso cantante mexicano Leonel García, ha sabido ganarse el cariño y corazón del público a través de los grandes éxitos musicales que ha lanzado a lo largo de su carrera. Para continuar cautivando a sus seguidores, recientemente presentó su octavo álbum de estudio llamado 45 RPM, en el que realiza un homenaje a la vida, al tiempo y a la música.

"Es una retrospectiva y análisis de cómo ha sido mi carrera hasta ahora, inspirado mucho por mi edad, el hecho de que cumpliera 45 años cuando estaba haciendo este disco, me hizo preguntarme muchas cosas, qué había hecho con mi juventud y qué me faltaba hacer. Entonces hice un recorrido desde mi infancia hasta el presente, sobre la música que me sigue influenciado, todo tipo de música que me ha hecho sentir que quiero dedicarme a esto, sin duda es un homenaje a la música que siempre me ha acompañado", expresó Leonel García.

El disco está integrado por 17 temas y cuatro canciones más en su versión acústica. A través de este interesante mosaico musical, Leonel nos brinda un recorrido por distintos ritmos y géneros como boleros, bossanova, samba y R&B, incluyendo también importantes colaboraciones con cantantes y músicos de distintas generaciones y estilos como Nicole Zignago, Pedro Capó, Dani Martín, Sabino, Jonaz y Ximena Sariñana.

"Es un disco muy bonito que fue fluyendo desde la composición, donde medio te empiezas a imaginar que puede haber varios invitados hasta el momento donde se culmina, en ese lapso, pasan coincidencias, fanatismos y te emocionas con el trabajo de alguien. Todo esto que está pasando me gusta mucho, como el trabajo de los artistas nuevos que están revolucionando y proponiendo, y la admiración que ya tienen más tiempo y que admiro. Todo fluyó naturalmente para que estuvieran ahí, el contacto fue muy rápido y el entusiasmo fue muy grande, se generan relaciones y amistades muy interesantes. En realidad son 14 canciones con tres preludios que son pequeños momentos sonoros, para pasar de un pequeño grupo de canciones a otro, como en los restaurantes, algo para limpiar el paladar. Y decidimos poner esta parte acústica al final porque de repente es muy bonito que la gente escuche cómo se oye la canción desnuda, cuando tú la compusiste o imaginabas, desde que la escribiste y puedan comparar con cómo quedó el final con la producción".

Junto al lanzamiento del álbum, se presentó el sencillo "Para la eternidad" que cuenta con la colaboración de Ximena Sariñana y Jonaz de Plastilina Mosh. Con un video donde los cantantes se convierten en vampiros, en esta canción plasman cómo los encuentros que tenemos en la vida, son sensaciones que pueden ocurrir al sentirnos infinitos.

"Es una canción que me gusta por esta característica que tiene de hablar de una vida que ha vivido muchos siglos, como de un vampiro por ejemplo, esa sensación del amor, que ha durado más que la vida misma, y eso es algo que yo he sentido con mi pareja, que siento que la conozco de vidas atrás. Invité a Ximena y a Jonaz para que cantaran conmigo y fueran los otros dos vampiros en el video".

Con el paso de los años, su relación con el tiempo ha ido cambiando, y sin duda, el cantante está muy feliz con este disco que ha realizado desde la experiencia propia, compartiendo un poco más de su vida y trayectoria.

"Es un disco muy crisis de los 45, pero está muy cool poder ver para atrás y recordar cuando eras niño, y ver también que está pasando con la música, todo lo urbano que está sonando ahorita. Es un disco conciliador entre lo que fue el pasado y lo que será el futuro".

Durante la pandemia, Leonel ha realizado diversos proyectos y ha compartido mucha música con su público, pues considera que la música es un bálsamo para las personas.

"Es muy importante lanzar música en estos momentos, por más difícil que sea, creo que la gente necesita seguir escuchando música porque están ávidos de seguir expresando su sentir y la música es una manera de experimentar emociones".

Por primera vez, Leo se metió de lleno en todo el proceso del disco, desde la composición, producción y masterización completa.

"Vivir la experiencia de la producción por primera vez fue algo interesante, sobre todo en momentos difíciles, te da mucha información y te enseña nuevas cosas, te vuelves humilde en este aspecto y es muy bonito estar presente en todo el proceso. Ser objetivo contigo mismo, es difícil pero sin duda, algo que disfruté muchísimo".

Leonel ya se prepara para volver a los escenarios con "Amor vivo tour", en un concierto híbrido (presencial/virtual) que realizará el próximo 12 de junio en el Parque del Teatro Interlomas de la Ciudad de México, los boletos ya están disponibles a través de la plataforma de Ticketmaster.

