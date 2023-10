Quique Neira prepara su próximo álbum 'El Reguero'

Con 30 años de trayectoria, el cantante y compositor chileno Quique Neira es considerado uno de los grandes exponentes del reggae a nivel internacional, pues a lo largo de su carrera, cosechó grandes éxitos. Actualmente, prepara el lanzamiento de su álbum de estudio llamado “El Reguero”, del cual compartió varios sencillos como “El Rey de las Redes” y “Amares”.

“Tengo 50 años y estoy por poner en el mercado un nuevo disco que me llena de orgullo porque muestra lo mejor de mí como compositor, cantante, letrista y productor musical, realmente me pone muy contento lograr esta meta, y que el público vea que mi música sigue igual de fresca, jovial y vital. Es necesario que la gente escuche estas inspiraciones mías”, expresó Quique Neira.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

El primer lanzamiento de este disco es “El Rey de las Redes”, un tema que cuestiona la situación de las redes sociales y si son buenas o malas, y todo lo que generan en la actualidad.

“Esta canción nace porque me ha tocado ver, ser testigo y también protagonista de la importancia que tienen las redes sociales en el mundo, en la vida actual y ni siquiera solo relacionado al mundo artístico, si no es parte de la vida cotidiana de las personas hoy en día. Me tocó ser testigo en plena pandemia entendiendo todas las dificultades que se vieron, y así fue como también tuve todo el tiempo y el espacio para poder analizar el hecho de que las Redes Sociales a pesar de tener un lado positivo, tienen también un lado que es caldo de cultivo para actitudes rencorosas y negativas de la gente, con personas que fingen vivir valores y vidas que realmente no tienen o no saben entender”.

Detalló que tiene claro que las redes sociales son un terreno positivo que aporta a la vida de cada persona, pero también tienen un lado negativo del cual hay que cuidarse.

Y ante la situación que se vive hoy en día, de que muchos jóvenes y niños, anhelan ser influencers, youtubers y tiktokers, dejando de lado otras profesiones, el artista opinó lo siguiente.

“Está bien, en la medida en que si vas a hacerlo a plena conciencia y con la dedicación que le pondrías a cualquier trabajo que tú realizares, ser positivo, tirar buenos contenidos, esmerarte en hacerlo bien y que brille tu trabajo, que básicamente sea honesto desde la transparencia que le pones y no caer en lo vacío”.

El segundo sencillo que lanzó en septiembre pasado es “Amares”, una canción dedicada a la naturaleza, la bondad y al amor, “Es una canción preciosa que lanzo con mucho orgullo”.

Quique Neira trasciende en la música

Durante estas tres décadas de carrera, Quique dejó en la mente y corazón del público grandes éxitos musicales como “Felicidad”, “Cosas buenas”, “Dulce amor”, “Sentimiento original” y “Armonía de amor”, entre otras.

Asimismo, a lo largo del tiempo, le tocó adaptarse a los cambios tecnológicos para la distribución de su música, desde los CD’s a las plataformas digitales que tienen su auge hoy en día.

“Sobreviví a la industria antigua, soy una especie de dinosaurio que se reusó a extinguirse y tomé el camino de los mamíferos pequeños y logré sobrevivir a este cambio enorme de paradoja a inicios de este nuevo siglo y caí parado en esta nueva realidad de la música, me gusta ser un artista independiente y compartir mi trabajo a través de las plataformas digitales de primera mano sin intermediarios”.

Sobre el cantante

Quique menciona que desde niño siempre quiso cantar, se dio cuenta a muy temprana edad que eso le gustaba cantar, tocar instrumentos y entretener.

“Me di cuenta de que, con la música, despertaba los sentimientos de las personas cuando me escuchaban, y a mis 15 años con una conciencia y una visión más cabal de la vida, tomé opción de convertirme en músico, lo demás es historia conocida”.

Su música ha trascendido fronteras, y sin duda, México es uno de los países que más escucha su música, y al que visita con frecuencia para encontrarse con sus seguidores y cantarles en vivo.

“Ha valido la pena cada minuto y sacrificio para avanzar en este objetivo, en la búsqueda de mi sueño y llegar más allá de lo que imaginé. Estoy muy contento del cariño que he logrado sembrar en el público mexicano, me siento muy pequeñito cuando lo pienso porque jamás imaginé que en un país tan distante a la tierra donde nací se me entregara tanto cariño y se valorara tanto lo que hago, y eso también me da un sentido de responsabilidad, para hacer música de la mejor calidad posible, como mi público lo merece”.

Quique Neira disfruta su estancia cada vez que viene a México, y entre los alimentos que no pueden faltar en cada visita mencionó, los nopales, el queso Oaxaca y un buen licuado de mamey, que va directo al alma y corazón.

En febrero de este año, realizó una gira por México, en la cual visitó Cuernavaca, por lo que espera volver pronto para seguir cantándole a su público y presentar su próximo material discográfico, para seguir conquistando corazones y oídos.

Conéct@te:

Instagram: @quiqueneiraoficial

Facebook: /QuiqueNeiraChile