Allison se presentará en el Calaveras Fest de Cuernavaca

El 3 de noviembre se realizará la primera edición del Calaveras Fest en Cuernavaca, que promete más de diez horas de rock en vivo, donde se presentará el grupo de rock alternativo, Allison y otras bandas.

Este interesante festival, se realizará en el Campo Unión Patriotas, ubicado en la colonia El Empleado, y comenzará desde las 13:30 horas. El público podrá disfrutar de una serie de conciertos con bandas de renombre a nivel nacional e internacional, para cantar y corear grandes éxitos del rock mexicano, además, habrá juegos mecánicos, comida, venta de artículos especiales y un after party con la participación del DJ Soulsis.

Las bandas que se presentarán en este festival son: Haragán y Cía., Víctimas del Dr. Cerebro, Elefante, Tex Tex, Interpuesto y De Nalgas, y más bandas por anunciar.

Los boletos tienen los siguientes costos de acuerdo a las distintas secciones:

Fan Zone: 1350 pesos

VIP: 900 pesos

General: 450 pesos

Para adquirir tus entradas, visita la página web de Boletia o de forma física puedes acudir a La Cruderia en Forum Cuernavaca.

Sobre las bandas que estarán en este festival

Allison: Grupo de rock alternativo, power pop y pop punk, que surge en la Ciudad de México, y actualmente se encuentra de gira en la celebración de su XX aniversario. Algunas de sus canciones más sonadas son: "Frágil", "Baby please", "Memorama" y "Me cambio".

Haragán y Cía: Grupo de rock procedente de la Ciudad de México, fundado por Luis Álvarez en 1989. Principalmente, su música tiene influencias de blues rock, hard rock, rock and roll y blues. Entre sus éxitos destacan, "Muñequita sintética", "Él no la mató" y "No estoy muerto".

Víctimas del Dr. Cerebro: Grupo de rock mexicano, cuyas influencias musicales generan un sonido único, aunque característico del rock mexicano, va desde el ska, metal alternativo, heavy metal, hard rock y punk rock, entre otros. Seguro ese día sonarán las canciones emblemáticas de la banda, "El Esqueleto", "Ella se muere" y "Ya tus amigos".

Elefante: Grupo de rock pop y rock alternativo, qué surge en Ciudad de México en 1993 de manera independiente, y alcanza la fama en el 2000 al firmar con Sony Music. Entre sus éxitos están, "Así es la vida", "Durmiendo con la luna", "Ángel" y "Mentirosa".

Tex Tex: Banda formada en 1986, Everardo y Francisco Mujica. Su estilo de rock mezcla sonidos como rythm & blues, corridos y ritmos latinos, llamando a su estilo rock ejidal. En sus conciertos aparecen siempre con sombrero y look texano, para reivindicar dicho concepto. Entre sus éxitos destacan, "Me dijiste", "Te vas a acordar de mí", "Un toque mágico" y "Ahora que no vives conmigo".

Interpuesto: Banda mexicana de rock urbano que surge en 1990, con más de 30 años de trayectoria, forman parte de la historia del rock en México. Algunas de sus canciones con mayor éxito son, "Historia de un minuto", "Quién te cantará" y "Volveré".

De Nalgas: Banda de punk formada en el año 2010, principalmente es conocida por sus letras antisistema y críticas hacia el gobierno. Entre sus canciones podemos escuchar están "Con dinero baila el perro", "Malas mañas" y "Punk Distroy".

No te pierdas este gran concierto, para celebrar con música el Día de Muertos.

Conéct@te:

Facebook: /calaverasfestmx

Instagram: @calaverasfest







