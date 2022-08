No hay que dejarnos vencer: Silvana Estrada lanza tema contra feminicidios

Con un sentimiento de impotencia ante los feminicidios ocurridos en México, la cantautora Silvana Estrada escribió Si me matan, tema en el que relata la forma en cómo quiere ser recordada en caso de que ella se convierta en una más de las estadísticas.

Hace unos años, la veracruzana se estremeció al escuchar la noticia de una chica en Puebla que tomó un taxi por aplicación en la noche y no la volvieron a ver; semanas después encontraron su cuerpo sin vida y, recordó, que muchos culparon a la joven por lo sucedido.

“En esos momentos yo trabajaba haciendo shows y no tenía un equipo como el de ahora, era yo con mi guitarra, viajando por todo el país, saliendo sola de noche, tomando Ubers a casa, así que yo me identifiqué muchísimo con ese caso.

“Paralelo vi este hashtag que comenzó a viralizarse (#Simematan) para dejar dicho qué quieres que se sepa de ti, que no te inventen cosas, porque es lo que pasa mucho con las mujeres, que incluso después de nuestra muerte, nos siguen recriminando. Así que yo también quise hacer mi versión de este ejercicio, a través de mi música”, afirmó la cantante en entrevista con El Sol de México.

Todos los días, la compositora siente miedo al salir a la calle, teme también por la vida de sus amigas, de su familia, sin embargo, a pesar de lo aterrada que pudiera estar, su pasión y anhelo por conquistar sus sueños es mucho más grande.

“Es duro leer todo el tiempo historias terribles de mujeres asesinadas todos los días, eso te pone en un estado mental todo el tiempo de miedo, no dejas de preocuparte, pero más que erradicar esos pensamientos, intento que sean un motor para hablar del tema, luchar y alzar la voz.

“Yo no me considero una artista de denuncia sociopolítica, me considero más como una cronista de emociones, de lo que pasa en mi corazón, pero justamente por eso tenemos que hablar de estas cosas porque hoy en día esa violencia se mete por todos lados, nadie estamos exentos de vivir eso”, expresó la cantautora.

Este sencillo forma parte de su próximo EP, Abrazo, que estará disponible en plataformas digitales el 21 de septiembre. A pesar de que el título sea muy descriptivo, la joven de 25 años define su tema como un canto a la esperanza y a la fe de que todo puede cambiar.

“Es una canción con ese espíritu de tener miedo y aun así salir a la calle, que nuestras vidas sean la prueba de que hay que luchar por las generaciones jóvenes, que vamos a permitir hacerles frente, luchar es tener fe, es un canto a imaginar mejores situaciones, a estar acompañadas, a generar universos más empáticos”, dijo.

Además del sencillo, su próximo material, que llega tras el éxito de su álbum Marchita, lanzado en enero de este año, incluirá dos temas más titulados Se me ocurre y Brindo, ambas describiendo una realidad muy diferente, éste último ya está disponible en plataformas.

“Brindo es más la celebración de lo comunitario, del compartir, brindar siempre va a necesitar compartir, requiere por lo menos dos personas. Es esta energía de agradecer y celebrar”, explicó la artista, que se presentará en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México el 7 de diciembre y el 16 de febrero del próximo año.

“Como artista y como persona me siento en un gran momento de mi vida, me siento muy agradecida, brindo por los Metropólitan que anuncié, que los boletos se agotaran en cuatro días. Brindo por sacar este EP que es una alegría de la vida, brindo porque este año es mi primera gira por Europa, me presento en Los Ángeles y me voy de tour un mes a España”, compartió emocionada.