Ricky Luis da réplica a Marc Anthony y llegará a México

Ricky Luis está en México saboreando los aplausos de los mexicanos que gustan del sonido de la salsa. El cantautor boricua interpreta su tema Peor, una letra que no degrada a la mujer, simplemente la aprecia de una manera distinta con madurez y crecimiento gracias a cada una de sus relaciones amorosas.

Al visitar las instalaciones de Organización Editorial Mexicana (OEM) confió en entrevista que, “Peor nació de mi inspiración a manera de darle réplica a mi ídolo Marc Anthony con su tema Mala, en la que expone que terminó su relación de una manera que no fue la ideada por él, y aparte se queja que invirtió mucho dinero en la chica y que le salió mala y cara.

“Yo tomé ese mensaje que no me gustó ni tantito. No se le puede poner valor a una persona y a una mujer. Siendo un artista de tanta influencia en una cultura con machismo arraigado, la hace tambalear del pedestal”.

Ricky Luis, ex integrante del grupo N’Klabe en el que permaneció durante más de cinco años, siendo uno de los tres vocalistas de la agrupación, con Peor, anuncia los nuevos temas que contendrán su tercera producción de solista, Out the box, con el sonido de salsa contemporánea que está creando el cantautor y músico.

“Estoy en un momento de mi vida y carrera que busco dar el mensaje de libertad del individuo. Me crié de una manera no tan conectada con la sociedad. Siempre me sentía espectador. Es una sensación no muy bonita. Yo quiero alcanzar quizá a los que viven de esa manera o dudando de ellos mismos o hacerlos sentir que deben proyectar otra cosas y ser optimistas y positivos.

“Con mis nuevas canciones pretendo plantar las semillas para que la gente cuestione y pregunte cosas que no preguntamos a diario”.

El artista originario de Puerto Rico y criado en Chicago, no envidia la posición de Marc Anthony, simplemente; “a mí la gente es la que me pone en mi lugar, no pretendo los sitios de otros. Mi trabajo como artista es hacer mi arte, expresarme y dar un mensaje y que la gente lo absorba”, detalló.

Peor ya está en plataformas, como avanzada de su próxima visita, en octubre retorna a la Ciudad de México para brindar un show más completo junto a su orquesta.