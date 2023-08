Natalia Jiménez encontró sentido a su vida en el regional mexicano

Natalia Jiménez forma parte del álbum discográfico con sonido sinfónico que conmemora el 50 aniversario luctuoso de José Alfredo Jiménez. La cantante también participará en el homenaje que se realizará en Guanajuato al compositor.

“Yo interpretaré y grabaré temas como Amanecí en tus brazos, No me amenaces, Si nos dejan”,explica la cantante, quien reconoce que la música ranchera le dio un sentido a su carrera artística.

“A México, a la prensa y al público, tengo mucho que agradecer. Me dieron una vida, cuando salí de España, no tenía un futuro hecho. No tenía idea qué iba a pasar con mi vida. Con 21 años, decidí venir para acá. En España tenía pocas oportunidades, aquí un futuro, un hogar, amor, grandes amistades a lo largo. Una pareja estupenda jalisquilla.

“Además de la inspiración de la artista que me quería convertir. Cuando llegué a México, me di cuenta que podía hacer música regional, eso me iba a llenar más que cuando era adolescente con música de hippies y rock. En el escenario la música regional mexicana, me convierte en otra artista, la que siempre quise ser. Lo hice mío artísticamente ahora sólo me falta la nacionalidad mexicana”, declara orgullosa Jiménez

Pero hay otro cantautor nacional, con el que si pudo trabajar, que marcó su vida artística: Juan Gabriel, a quien recordó en su séptimo aniversario luctuoso.

“Sí me hubiera gustado hacer más cosas con Juan Gabriel. Cuando grabé este disco México de mi corazón, ya me había dado la patadita y me decía Natalia puedes hacerlo, tienes la voz; me baño en elogios. Me hubiera gustado que lo hubiera escuchado, ocho de las 15 canciones son suyas.

Natalia Jiménez anunció su gira “Antología 20 años Tour” en la que hará un recuento de su carrera. l Foto: Adrián Vázquez l El Sol de México

“Y gracias a su inspiración es que yo he podido trazar este camino que vivo; que es la música regional mexicana, que siempre quise hacer, no me atrevía y él fue quien me dio el empujoncito, me dio el ánimo y la seguridad de hacerlo”, expresa.

RECUPERA EL NOMBRE DE SU GRUPO

Tras ocho meses de litigio, Natalia Jiménez y Ángel Reyero recuperaron la marca y el logotipo del grupo La Quinta Estación, que ellos fundaron en el año 2000.

“Hoy en la mañana me levanté con esta gran noticia.E n Europa a Ángel y a mí nos han declarado dueños, los titulares de la marca y el logotipo de La Quinta Estación. No puede usarlo nadie más como grupo”.

“Este grupo de imitadores, intentaron quitarnos el nombre. Ellos antes formaban parte del grupo. En su momento, cedieron los derechos y de repente, lo querían de vuelta. Pretendieron cambiar el nombre de su grupo actual a La Quinta Estación. Entonces presentaron un recurso en España, intentaron quitarnos el nombre a Ángel y a mí. Él en España es el dueño y yo en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Ambos en Europa somos los dueños”, detalla.

Natalia Jiménez se presentará el 3 de septiembre en el Auditorio Nacional con un show con el que celebra 20 años de carrera, una vez que termine esta gira, lanzará el disco Antología 20 años, con temas como La frase tonta de la semana, Me muero, Algo más, Recuérdame, Niña, La perdición y tres canciones inéditas, la primera que dará a conocer es El pobre, de su autoría, con sonido regional mexicano.

En 2024 celebrará con un tour, al que podría llamar El sol sí regresa, los 20 años del disco Flores de alquiler.