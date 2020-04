Llega a Netflix la segunda temporada de la serie "El Dragón"

Hace unos días, se estrenó en Netflix la segunda temporada de la serie "El Dragón", protagonizada por Sebastián Rulli, y que en poco tiempo se ha colocado en el Top 10 a nivel internacional.

La serie cuenta con un gran elenco, entre ellos el talentoso actor colombiano Juan Aguirre, quien en sólo cuatro años ha forjado una gran carrera profesional en México, participando en importantes proyectos de índole internacional.

En esta historia, Juan interpreta a Jaramillo, jefe de la mafia colombiana, que es el nexo de Miguel Garza en Colombia, pero que en la segunda temporada, dará un giro importante.

"Miguel Garza trata de involucrar en su organización a grupos diferentes del narcotráfico a nivel mundial, están los rusos, los italianos, los japoneses, los serbios y los colombianos y mi personaje es Jaramillo, jefe de toda la parte colombiana, y trata de hacer alianzas con todos estos grupos para empezar un nuevo negocio juntos. En esta segunda temporada, Jaramillo se alía al principal enemigo de Miguel Garza, Epigmenio (Roberto Mateos) y viene a México para crear toda una estrategia para sacar del camino a Miguel y quedarse con el negocio", expresó Juan Aguirre.

El actor menciona que ha sido un reto importante en su carrera, interpretar un personaje de la mafia colombiana, por todo lo que conlleva social y culturalmente este tema en su país natal.

"Para mí como colombiano es difícil tocar temas del narcotráfico ya con la historia y estigma que tiene el país a nivel mundial, es un tema delicado, pero finalmente es un trabajo, no estoy mostrando que soy un narcotráfico sino que estamos abordando una parte de la historia de México y Colombia, que lamentablemente ha ocurrido y continúa vigente. La idea es hacerlo con el mejor profesionalismo y que la gente sepa que es ficción. A mí me divierte y me gusta mucho hacer estos personajes como medio malos y bandidos, les saco mucho provecho".

Respecto a las escenas, Juan comenta que disfruta cada momento de grabación, aunque en ocasiones haya adversidades del clima o lugar.

"Traté de disfrutar al máximo cada momento, en realidad no tuve escenas muy fuertes porque mi personaje no es tan sangriento, ni de matar. Lo único con lo que si tuve inconveniente, fue en unas escenas que hicimos en Oaxaca en la playa, porque era como exterior porque en teoría simulaba la ciudad y todos teníamos que estar vestidos como si estuviéramos en la ciudad, y el clima fue horrible, hacía mucho calor y es un reto enorme trabajar así".

En tres años de carrera en México, Juan ha participado en cuatro proyectos muy importantes, forjando una trayectoria increíble que le ha permitido llegar al público y ser uno de los actores consentidos.

"Estoy muy contento porque hay mucha competencia en México, ya que vienen actores de muchas partes del mundo, y seguir creando es algo muy importante y maravilloso. Con este proyecto, es la segunda vez que trabajo con Lemon W, la primera vez fue en 'La Piloto' y es un grupo de producción que conozco y me tratan muy bien. Ahora, 'El Dragón' es un proyecto muy bonito, he conocido a gente con mucha trayectoria en México, como Sebastián Rulli, Cynthia Klitbo, Roberto Mateos, Mauricio Pimentel sin duda, una bonita experiencia. Además al público le ha gustado mucho mi trabajo, a través de las redes me mandan fotos viendo la serie y comentarios muy bonitos desde distintas partes del mundo, es algo maravilloso".

Con la situación por el Covid-19, Juan Aguirre lleva mes y medio en cuarentena, tiempo que ha aprovechado para realizar distintas actividades.

"Se pararon todas las producciones y castings, entonces ya no tenía sentido salir a la calle, de por sí soy muy casero y no ha cambiado mucho. Me gusta mucho estar en casa, sólo que ya no puedo salir a un café o dar un paseo, pero me gusta, he estado leyendo, estudiando, viendo series y trato de que no sea monótono y aburrido el encierro".

Finalmente aprovechó para mandar un saludo al público de Morelos e invitarlos a no perderse la segunda parte de "El Dragón" y los próximos proyectos que vengan más adelante.

"Espero que este tiempo de reflexión y de cuidarnos a nosotros mismos, sirva para que cuando salgamos tengamos un mundo mejor. Hay que aprovechar este tiempo para hacer las cosas que siempre hemos querido aprender y también no dejen de ver 'El Dragón', que estoy seguro les encantará".

Conéct@te:

Instagram: @juanaguirreg