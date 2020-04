Disfruta en línea la obra de teatro “A ocho columnas”

El teatro en línea se ha convertido en una gran opción de entretenimiento en estos días de cuarentena para disfrutar desde casa. Sumándose a esta iniciativa, el sábado 25 de abril estará en línea la obra de teatro “A ocho columnas”, original de Salvador Novo, adaptada por Fernando Bonilla. A partir de las 20:30 horas, la obra estará disponible durante 24 horas.

“Es una obra de Salvador Novo que yo adapté y dirigí, se estrenó en 2018 en el Centro Cultural del Bosque, con dos temporadas y gira por la República Mexicana. Y para estas fechas, teníamos programada una temporada en el Teatro Helénico y se tuvo que suspender, pero confiamos en que tarde o temprano pueda suceder como tiene que ser, cuando el mundo vuelva a ser mundo y podamos volver a las salas de teatro. Mientras se le ocurrió a la productora Camilla Brett la posibilidad de hacer esta liberación del vídeo de una de las funciones de la primera temporada por 24 horas, para que el público la vea el línea”, comentó Fernando Bonilla.

La obra “A ocho columnas” es una puesta en escena que aborda problemáticas como el poder y la manipulación de los medios, fue nominada durante el primer periodo de los Premios del Público Cartelera 2019 y ganadora a Mejor Obra en la pasada edición de los Premios ACPT 2019, donde también José Carriedo fue reconocido como Mejor Actor por su trabajo en el montaje.

“A los actores y al equipo creativo, nos llama mucho la atención las similitudes de la historia con la situación que estamos viviendo hoy, en relación al periodismo, a la tensión entre las audiencias, los medios y el gobierno; y por supuesto, lo grave que en este momento implica la difusión de noticias falsas, creo que nunca había sido tan palpable como ahora, y por eso creemos que es relevante y aporta a la reflexión”.

La obra cuenta la historia de un joven reportero que obtiene un trabajo en El Mundo, considerado “El mejor periódico de México”. El novato pronto aprende que en el ahí los valores morales no existen, las personas son simples peldaños que hay que pisar para ascender socialmente, que desde la impunidad de los escritorios hay que hacer y deshacer reputaciones y prestigios, falsear, calumniar y mentir con la tranquilidad que da el saberse inmune a las venganzas de los afectados. El joven periodista tendrá que elegir entre una carrera próspera y su integridad ética, entre el amor y el poder, entre la riqueza y el honor; pero ésta deberá ser una decisión rápida, porque tras él hay otros dispuestos a aceptar la oferta.

Pese ser una obra que se escribió en los años cincuenta, aborda problemas muy actuales. En la época del autor, Salvador Novo, no existían noticieros, ni internet, pero es algo que no ha cambiado mucho. Hoy en día, no hay un respeto a la prensa, hay muchos asesinatos a periodistas, la figura del poder, la política, lo manipulables que somos y podemos caer en las noticias falsas. La adaptación de Fernando Bonilla contempla todos estos temas, pero desde la óptica de la farsa y el humor.

“Me sume al proyecto por invitación del productor Jerónimo Best, admiro mucho la obra de Salvador Novo, particularmente sus crónicas me parecen directas. Esta obra no la conocía, y cuando la leí me pareció un reto importante porque es un texto tremendamente discursivo con un lenguaje fuera de uso, anacrónico y pasado de moda pero ejos de huirle a este tono, me sumergí mucho más en él y le aposté a la nostalgia y al imaginario que tenemos como mexicanos de esta época que muchos nos vivimos, pero de alguna manera hemos visto gracias al cine de oro”.

Fernando señala que se empapó de todo este conocimiento e ideas, para conseguir esa nostalgia y distancia temporal del México que fuimos, lo que generó un contexto divertido y agradable para el espectador.

“Esto nos ha permitido rofundizar en la premisa que plantea Novo, sobre la corrupción desde el periodismo, pues es una obra que aunque Novo nunca lo confesó públicamente, escribió para criticar a Carlos Denegri y su manera de hacer periodismo, de cobrar por decir o no decir cierta información y que llegó a un lugar de poder realmente impresionante, construyendo un modelo de periodismo muy claro, que tiene ecos en nuestro presente y que hoy como audiencia tenemos que saber identificar”.

El también actor, comentó que ha sido una época difícil para el teatro, pues además de este proyecto, previo a la contingencia por el Covid-19, recién había comenzado temporada con la obra “Entre Pancho Villa y una mujer desnuda”.

“Teníamos dos semanas en cartelera y tuvimos que parar, económicamente es muy peculiar nuestro trabajo, porque trabajas desde varios meses, pero empiezas a percibir dinero hasta que estrenas. Sin embargo, sabemos que el arte es una necesidad tan importante como la comida, el techo y el sustento. Y en estos días difíciles de encierro nos queda muy claro que estamos logrando sobrevivir gracia a la música, a la literatura, al cine y al arte en general, porque el arte no puedes comerlo pero si te alimenta el corazón y el intelecto”.

Finalmente, brindó este importante mensaje para el público “Quédense en casa, está siendo duro y difícil para todos, pero como sociedad nos corresponde de la manera que podamos, contribuir al buen ánimo y cumplir con las medidas planteas por el personal de salud; si todos ponemos de nuestra parte, confío en que pronto estaremos de nuevo disfrutando de tantas cosas que hoy echamos de menos, besándonos, riendo, bailando y por supuesto yendo al teatro”.

Cabe destacar que la liga de acceso para disfrutar de la obra “A ocho columnas” estará disponible vía Instagram, en el perfil de Próspero Teatro (@prosperomx), minutos antes de las 20:30 horas.