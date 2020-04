Este jueves llega a Netflix la serie mexicana "La Casa de las Flores"

Este 23 de abril se estrenará la tercera temporada de la serie mexicana "La Casa de las Flores" a través de la plataforma de Netflix. A esta parte de la historia, se han unido al elenco original talentosos actores y actrices como Isabel Burr, Christian Chávez, Ximena Sariñana y Rebeca Jones.

En esta última entrega de la exitosa serie dirigida por Manolo Caro, se hará un regreso 40 años atrás, para conocer la historia de peculiares personajes durante su juventud. En entrevista, la actriz Isabel Burr nos habla sobre su participación.

"Estoy muy emocionada porque es la última temporada de esta gran historia de Manolo Caro, interpreto a Virginia de la Mora, personaje que durante la primera parte realizó Verónica Castro. Lo que va a pasar en esta temporada es que nos vamos a remontar a 1979 para conocer a fondo lo que pasaba en la vida de Virginia, Ernesto Salomón, Carmelita y varios personajes nuevos", comentó Isabel Burr.

La actriz fue elegida para este gran personaje mediante un casting en el que participaron diversas actrices, sin embargo, gracias a su talento y parecido con Vero Castro a quien Isabel interpretó en la serie "Hasta que te conocí" que aborda la vida de Juan Gabriel.

"Estoy muy emocionada por ser parte de estar historia tan bonita de la que siempre fui fan, y quedarme en el papel de Virginia, ha sido una alegría completa porque es una gran oportunidad interpretar a un personaje de la época de los setenta y sobre todo que realizó Verónica Castro. Tampoco ha sido cuestión de suerte, después de 10 años de carrera llegan este tipo de oportunidades, y es cuando dices que ha valido la pena todo el sacrificio realizado para lograr personajes entrañables y que tengan una audiencia tan grande, que te da una plataforma como Netflix".

Sin duda, realizar este papel en una de las series que más ha encantado al público, ha sido un gran desafío para Isabel.

"Fueron muchos retos, empezando por el hecho de que Virginia de la Mora en la primera temporada es un personaje tan entrañable y querido por el público, que no puede defraudar en esta última temporada; aunque sea una faceta muy distinta, y creo que mucha gente se va a poder identificar con este momento de su juventud. Claro que siempre es difícil cuando un personaje ya está hecho y tiene una psicología bien montada; y el hecho de tener que encontrar el camino de cómo fue que llegó a ser como la conocimos en la primera temporada fue también un desafío para mí. Y respecto al físico, el parecido, los movimientos, la voz, el ritmo en su forma de hablar, las miradas icónicas que tiene y la sonrisa, realmente implicó horas de volver a ver la primera temporada, pero estuve muy bien cobijada por grandes actores y un excelente director como lo es Manolo y entonces fue un reto que disfruté muchísimo".

Durante este tiempo de cuarentena, Isabel se encuentra en Querétaro atendiendo las indicaciones de salud de quedarse en casa, mientras aprovecha el tiempo para compartir consejos para ayudar a otras personas en estos momentos difíciles ante la situación por el Covid-19. Asimismo, ha enfrentado distintas emociones, pero trata de tomar todo con calma y enfocarse en apoyar.

"Es un tiempo distinto, de mucha reflexión para el mundo, hay días que estoy muy bien muy positiva queriendo hacer todo, me levanto y me arreglo; pero hay otros en los que no me quiero ni parar de la cama y creo que es normal y está bien que no haya un cómo sentirse. Hay que estar muy conscientes de lo que está pasando en cuestión a ser solidarios y generar esta empatía con el mundo, a estas personas que están ayudando como los médicos, las personas que recogen basura, los que están en el supermercado, porque afuera hay mucha gente que sigue luchando para que estemos bien y debemos ayudar con lo que esté dentro de nuestras posibilidades como quedándose en casa, repartir despensas o apoyar a los restaurantes locales, ésto va a ser un antes y un después; hay dos maneras de ver la situación una negativa y otra positiva, todos estamos en un momento diferente y no es tiempo para echar culpas ni echarle bronca a la política, es momento de reflexionar y valorar lo que tenemos, y de que será un cambio para bien a la larga".

Asimismo agregó, que trata de incentivar a sus seguidores para que apoyen a los demás, porque sumando cada granito de arena se pueden lograr cosas muy grandes.

"A través de mis redes estoy subiendo toda la información para ir a dejar una canasta básica con todas las medidas posibles para quienes lo necesitan y compartiendo también cómo pedir comida a través de las aplicaciones o regalarle una comida a los repartidores. También estoy enfocada en el tema de la violencia intrafamiliar y en las personas que necesitan ayuda mental porque hay mucha ansiedad. Ya llegará el momento de que comparta un poco de mis hobbies, porque por ahora no estoy muy animada en ese sentido, prefiero ayudar y que mis seguidores se motiven a hacerlo".

Finalmente, hizo una invitación al público para que no se pierdan "La Casa de las Flores 3".

"Es una historia que les va a dar horas de entrenamiento, de verdad son personajes increíbles, va a haber mucha risa y lágrimas de repente, realmente espero que la disfruten".

